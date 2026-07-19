Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Wi-Fi-роутер та дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Більшість користувачів залишають Wi-Fi на смартфоні ввімкненим цілодобово, навіть коли не користуються пристроєм. Однак уночі постійне підключення може мати кілька небажаних наслідків.

Про те, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном, розповідає редакція Новини.LIVE.

Чи варто вимикати Wi-Fi на ніч

Коли Wi-Fi залишається активним, смартфон продовжує отримувати повідомлення, синхронізувати дані, оновлювати застосунки та виконувати інші фонові завдання.

Вимкнення бездротового з'єднання не є обов'язковим, однак може бути корисним для комфорту, економії заряду та зменшення фонової активності пристрою.

Підключений до інтернету смартфон продовжує отримувати повідомлення, звуки та вібрації навіть уночі. Через це користувач може частіше відволікатися, перевіряти екран перед сном або прокидатися через сповіщення.

Вимкнення Wi-Fi допомагає тимчасово обмежити потік повідомлень і менше користуватися телефоном під час відпочинку.

Коли бездротове з'єднання вимкнене, смартфон не підтримує постійний зв'язок із роутером і виконує менше фонових процесів. Завдяки цьому пристрій може повільніше втрачати заряд протягом ночі. Найпомітнішою різниця може бути на старих смартфонах або моделях зі зношеним акумулятором.

Уночі смартфон може автоматично синхронізувати фотографії, завантажувати оновлення та оновлювати інформацію в застосунках. Після вимкнення Wi-Fi частина цих процесів призупиниться до повторного підключення до інтернету.

Водночас користувач тимчасово не отримуватиме повідомлення через інтернет, а деякі резервні копії та оновлення будуть виконані пізніше.

За певних налаштувань смартфон може автоматично під'єднуватися до збережених або доступних Wi-Fi-мереж. Вимкнення Wi-Fi на ніч унеможливлює такі підключення, поки власник не користується пристроєм.

Якщо вимикати Wi-Fi незручно, альтернативою може стати режим "Не турбувати". Він дозволяє прибрати нічні сповіщення, не відключаючи смартфон від інтернету.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні Wi-Fi-роутери здатні виконувати значно більше завдань, ніж просто роздавати інтернет. Вони можуть посилювати захист домашньої мережі, керувати швидкістю для різних пристроїв і працювати з принтерами чи мережевими сховищами, хоча багато власників не використовують ці функції.

Також Новини.LIVE розповідали, що старий роутер не варто одразу викидати після придбання нової моделі. Його можна налаштувати як підсилювач сигналу та покращити покриття Wi-Fi у кімнатах зі слабким зв'язком або "мертвими зонами".