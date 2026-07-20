Шахраям достатньо кількох повідомлень: які дані не можна зберігати на смартфоні

Повідомлення на смартфоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Повідомлення та листування у смартфоні можуть здаватися безпечним місцем для зберігання важливої інформації. Однак у разі втрати пристрою або доступу сторонніх деякі дані здатні створити серйозні проблеми.

Про те, які повідомлення варто одразу видаляти з телефона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Паролі і коди доступу до банківських рахунків

Одноразовий код може здаватися непотрібним одразу після використання. Однак навіть кілька цифр іноді дають зловмисникам додаткову інформацію, якщо їм уже відомі ім'я власника, номер телефону, логін або інші дані.

Такі відомості можуть знадобитися під час спроби відновити доступ до облікового запису. Тому повідомлення з кодом підтвердження краще видаляти після введення.

Також варто перевіряти кошик, оскільки видалені SMS можуть ще певний час залишатися в пам'яті пристрою.

Фотографії особистих документів

Не рекомендується залишати в листуванні фотографії паспорта, посвідчення водія та інших документів, які підтверджують особу.

Знімки з добре видимими даними можуть використати для оформлення мікропозик, придбання SIM-карток, створення фальшивих акаунтів або передавання інформації третім особам.

Навіть якщо фотографію зробили лише для надсилання родичу або знайомому, після цього її варто видалити з чату й пам'яті смартфона.

За потреби копії документів краще зберігати в захищеному хмарному сховищі з двофакторною автентифікацією або в застосунках із шифруванням.

Листування з конфіденційними даними

У звичайних чатах небезпечно зберігати ПІН-коди, номери банківських карток, CVC-коди, домашні адреси, телефони близьких і відповіді на секретні запитання.

Навіть звичайне на перший погляд листування може допомогти зловмисникам підібрати пароль або відновити доступ до облікового запису.

Зберігати такі відомості в чаті із самим собою також ризиковано. Якщо смартфон потрапить до чужих рук у розблокованому стані, інформація залишатиметься доступною.

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