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Runway випустила потужну модель Gen-4 для створення відео

1 квітня 2025 11:09
Володимир Мололкін - редактор
Runway випустила найкращий відеогенератор на ринку — модель Gen-4 "розриває" Sora
Кадр з відео, згенерованого штучним інтелектом Runway Gen-4. Фото: скриншот/Runway
Володимир Мололкін - редактор

Компанія Runway релізнула модель Gen-4, яка вміє генерувати відео з одним з найвищих рівнів візуальної якості серед конкурентів. Нею вже можуть скористатися корпоративні клієнти та індивідуальні користувачі платформи Runway.

Про це пише TechCrunch.

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Що вміє нова модель від Runway

Нова модель Gen-4 вміє генерувати стабільні образи героїв, локацій та об'єктів у різних сценах, не порушуючи цілісності середовища та відтворюючи окремі елементи з різних позицій і ракурсів. Користувачі можуть надати моделі зображення певного персонажа та зробити опис кадру чи композиції, яку б вони хотіли отримати.

"Gen-4 може використовувати візуальні референси та інструкції для створення нових зображень і відео зі стабільним стилем, персонажами та локаціями. І все це без необхідності додаткового тренування або донавчання моделі", — стверджує Runway у своєму блозі.

Модель Gen-4 може зберігати відповідність персонажів в різних умовах освітлення, а також імітувати реалістичну фізику у кадрі. Розробники моделі розповіли, що навчали новий інструмент на значному обсязі відеоматеріалів, не розкриваючи джерела даних, щоб не втратити конкурентні переваги.

Проте такий підхід компанії вже викликав судові позови. Проти кількох компаній, включно з Runway, вже подано колективний позов через використання захищених авторським правом зображень без дозволу для навчання алгоритмів.

Сам стартап підтримується інвестиціями від Salesforce, Nvidia та Google і переважно спеціалізується на інструментах для роботи з відео. Конкурентами компанії є гіганти OpenAI та Google зі своїми моделями Sora та Veo 2 відповідно. Runway прагне зберегти позиції на ринку, для чого вже уклала угоду з великою студією з Голлівуду та інвестувала значні кошти у створення фільмів з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, компанія ByteDance, яка є власником TikTok, представила ШІ-генератор відео OmniHuman. Він може створювати реалістичні відео на основі однієї фотографії.

Також ми писали, що Google розкрив вартість користування своїм новим інструментом для генерації відео Veo 2. Серед усіх аналогів він є найдорожчим у використанні.

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