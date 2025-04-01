Runway випустила найкращий відеогенератор на ринку — модель Gen-4 "розриває" Sora

Кадр з відео, згенерованого штучним інтелектом Runway Gen-4. Фото: скриншот/Runway

Компанія Runway релізнула модель Gen-4, яка вміє генерувати відео з одним з найвищих рівнів візуальної якості серед конкурентів. Нею вже можуть скористатися корпоративні клієнти та індивідуальні користувачі платформи Runway.

Про це пише TechCrunch.

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Нова модель Gen-4 вміє генерувати стабільні образи героїв, локацій та об'єктів у різних сценах, не порушуючи цілісності середовища та відтворюючи окремі елементи з різних позицій і ракурсів. Користувачі можуть надати моделі зображення певного персонажа та зробити опис кадру чи композиції, яку б вони хотіли отримати.

"Gen-4 може використовувати візуальні референси та інструкції для створення нових зображень і відео зі стабільним стилем, персонажами та локаціями. І все це без необхідності додаткового тренування або донавчання моделі", — стверджує Runway у своєму блозі.

Today we're introducing Gen-4, our new series of state-of-the-art AI models for media generation and world consistency. Gen-4 is a significant step forward for fidelity, dynamic motion and controllability in generative media.



Gen-4 Image-to-Video is rolling out today to all paid… pic.twitter.com/VKnY5pWC8X — Runway (@runwayml) March 31, 2025

Модель Gen-4 може зберігати відповідність персонажів в різних умовах освітлення, а також імітувати реалістичну фізику у кадрі. Розробники моделі розповіли, що навчали новий інструмент на значному обсязі відеоматеріалів, не розкриваючи джерела даних, щоб не втратити конкурентні переваги.

Gen-4 sets a new standard for video generation and is a marked improvement over Gen-3 Alpha. It excels in its ability to generate highly dynamic videos with realistic motion as well as subject, object and style consistency with superior prompt adherence and best-in-class world… pic.twitter.com/w9ACO5boJ7 — Runway (@runwayml) March 31, 2025

Проте такий підхід компанії вже викликав судові позови. Проти кількох компаній, включно з Runway, вже подано колективний позов через використання захищених авторським правом зображень без дозволу для навчання алгоритмів.

Сам стартап підтримується інвестиціями від Salesforce, Nvidia та Google і переважно спеціалізується на інструментах для роботи з відео. Конкурентами компанії є гіганти OpenAI та Google зі своїми моделями Sora та Veo 2 відповідно. Runway прагне зберегти позиції на ринку, для чого вже уклала угоду з великою студією з Голлівуду та інвестувала значні кошти у створення фільмів з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, компанія ByteDance, яка є власником TikTok, представила ШІ-генератор відео OmniHuman. Він може створювати реалістичні відео на основі однієї фотографії.

Також ми писали, що Google розкрив вартість користування своїм новим інструментом для генерації відео Veo 2. Серед усіх аналогів він є найдорожчим у використанні.