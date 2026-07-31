Роутер працює цілодобово не без причини: чи варто вимикати його перед сном

Wi-Fi-роутер, спляча людина. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Wi-Fi-роутер у багатьох оселях працює цілодобово, через що користувачі нерідко замислюються, чи варто вимикати його перед сном. Насправді необхідність залежить від стану пристрою та умов його роботи.

Про те, чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч, пише редакція Новини.LIVE.

Чи потрібно вимикати роутер щоночі

Справний роутер, який не перегрівається, можна залишати ввімкненим на ніч. Сучасні маршрутизатори розраховані на безперервну цілодобову роботу. Такі пристрої зазвичай споживають небагато електроенергії, тому регулярне вимкнення не забезпечить помітної економії.

Щоденне від'єднання роутера від розетки також може створювати незручності. Після повторного запуску пристрою потрібен час на підключення до мережі та відновлення роботи домашніх гаджетів.

Часті цикли ввімкнення та вимкнення можуть додатково навантажувати блок живлення й електронні компоненти маршрутизатора.

Коли роутер краще відключити

Повністю вимкнути пристрій варто перед тривалою відсутністю вдома, під час сильної грози або за частих стрибків напруги.

Роутер також потрібно відключити, якщо він почав надмірно нагріватися, нестабільно працювати, самостійно перезавантажуватися або видавати незвичні звуки чи запахи.

Якщо вночі заважають світлові індикатори або користувач не хоче залишати активну бездротову мережу, обов'язково витягувати вилку з розетки не потрібно.

У налаштуваннях багатьох моделей можна окремо вимкнути Wi-Fi, деактивувати індикатори або встановити розклад, за яким бездротова мережа автоматично припинятиме роботу в зазначений час.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт на роутері часто не використовують, оскільки для роздавання інтернету він не потрібен. Водночас через цей роз'єм можна підключати додаткові пристрої та розширювати функціональність домашньої мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wi-Fi-роутер може без помітних проблем працювати протягом багатьох років. Однак після припинення програмної підтримки застарілий пристрій поступово стає вразливою ланкою домашньої мережі.