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Головна Технології USB-порт на роутері часто стоїть без діла: для чого він насправді потрібен

USB-порт на роутері часто стоїть без діла: для чого він насправді потрібен

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 06:32
Для чого потрібен USB-порт на роутері та як його використовувати
Підключення до USB-порту роутера, Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

USB-порт на задній панелі роутера часто залишається невикористаним, оскільки для звичайного доступу до інтернету він не потрібен. Водночас цей роз'єм може розширити можливості домашньої мережі та підключених до неї пристроїв.

Про те, для чого можна використовувати USB-порт роутера, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android.com.pl.

Підключення принтера до домашньої мережі

Через USB-порт сумісний принтер можна підключити безпосередньо до роутера та зробити доступним для всіх користувачів домашньої мережі. Після налаштування друкувати документи зможуть комп'ютери, ноутбуки, планшети та смартфони, підключені до того самого Wi-Fi.

Перед підключенням варто перевірити інструкції до роутера та принтера, оскільки таку функцію підтримують не всі моделі.

У деяких випадках на комп'ютері також доведеться встановити додаткові драйвери принтера або маршрутизатора.

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Створення домашнього файлового сховища

До USB-порту роутера можна підключити зовнішній диск і використовувати його як спільне мережеве сховище. Це дозволить зберігати та передавати файли між пристроями в домашній мережі без використання платних хмарних сервісів.

Перед підключенням накопичувача варто перевірити, які файлові системи підтримує роутер. Рекомендується використовувати exFAT, оскільки деякі моделі можуть мати проблеми з NTFS.

Після підключення диска потрібно відкрити сторінку керування роутером у браузері, увійти до панелі адміністратора та знайти налаштування NAS або спільного доступу до файлів.

Після активації функції сховище можна відкрити на комп'ютері через його мережеву адресу. Наприклад, вона може мати вигляд "\192.168.0.1\share", однак точне значення залежить від моделі роутера.

Водночас деякі операторські маршрутизатори можуть не дозволяти використовувати USB-порт для створення домашнього файлового сервера.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато користувачів не вимикають Wi-Fi на смартфоні навіть уночі, коли пристрій фактично не використовується. Водночас постійне підключення до бездротової мережі може мати небажані наслідки.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасні Wi-Fi-роутери мають значно більше можливостей, ніж звичайна роздача інтернету. Вони можуть посилювати захист мережі, керувати швидкістю підключених пристроїв і працювати з принтерами чи сховищами, хоча багато власників не налаштовують ці функції.

Wi-Fi-роутер USB-порт функції роутера
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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