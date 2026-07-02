П'ять прихованих функцій Samsung Galaxy, про які знають не всі

Смартфони Samsung Galaxy. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфони Samsung Galaxy мають низку корисних функцій для персоналізації, зручності та захисту приватних даних. Частина з них доступна в One UI, але не всі користувачі одразу звертають на них увагу.

Про функції Samsung Galaxy, які варто ввімкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Роздільний звук застосунків

Одна з корисних можливостей Samsung Galaxy — функція Separate App Sound. Вона дозволяє одночасно виводити звук із різних застосунків на два різні пристрої.

Наприклад, підказки навігатора можуть лунати з динаміка смартфона, а музика продовжуватиме грати через Bluetooth-систему автомобіля або бездротову колонку.

Щоб увімкнути функцію, потрібно заздалегідь синхронізувати аудіопристрої, перейти в "Налаштування", відкрити "Звуки і вібрація", далі "Роздільний звук додатка" та активувати перемикач.

Після цього потрібно обрати потрібну програму й пристрій, на який передаватиметься звук.

Кастомізація бічної кнопки

Користувачі Samsung Galaxy можуть змінити стандартне призначення фізичної бічної кнопки. Зазвичай вона відповідає за блокування екрана або виклик асистента Bixby.

У меню"Налаштування", "Додаткові функції", "Бічна кнопка" можна перепризначити подвійне натискання.

Його можна налаштувати на запуск ліхтарика, певної програми або сценарію автоматизації.

Захищена папка для приватних даних

Для захисту приватної інформації в One UI є інструмент Secure Folder. Це окремий зашифрований розділ пам'яті, куди можна перенести банківські застосунки, конфіденційні файли або особисті фото.

Такі дані ізолюються від основного профілю смартфона.

Налаштувати захищену папку можна через меню "Налаштування", "Безпека та конфіденційність", "Більше налаштувань безпеки", "Захищена папка".

Там користувач встановлює окремий пароль, PIN-код або доступ за відбитком пальця.

Dual Messenger для двох акаунтів

Якщо потрібно використовувати два різні облікові записи в одному месенджері, Samsung пропонує функцію Dual Messenger. Система створює повну копію Telegram, WhatsApp або Messenger у меню програм.

Клонований застосунок працює незалежно від основного. Для другої копії також можна налаштувати окремий ізольований список контактів.

Активується ця функція в розділі "Налаштування", "Додаткові функції", Dual Messenger.

Вирізання об'єктів із фото

Починаючи з One UI 5.1, фірмовий застосунок "Галерея" дозволяє відокремлювати головний об'єкт на фотографії від фону. Для цього не потрібні сторонні фоторедактори.

Потрібно відкрити зображення, затиснути пальцем людину, тварину або предмет і дочекатися появи анімації контуру.

Після відпускання пальця з'явиться меню з командами "Копіювати", "Поділитися" або "Зберегти як стікер". Через меню "Більше" об'єкт можна зберегти як окремий файл-вирізку з прозорим фоном або відкрити у спеціальному вікні редагування.

У Samsung також є ШІ-інструменти Photo Assist. Вони дозволяють повністю видаляти об'єкти з кадру за схожим принципом виділення. Це може бути корисно для швидкої роботи з фото без встановлення додаткових застосунків.

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