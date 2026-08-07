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Головна Технології Пам'ять смартфона забивається непомітно: які файли потрібно регулярно очищати

Пам'ять смартфона забивається непомітно: які файли потрібно регулярно очищати

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 14:24
Як очистити кеш смартфона та звільнити кілька гігабайтів пам'яті
Налаштування смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може поступово втрачати швидкість навіть без очевидних несправностей. Однією з причин стають тимчасові файли, які накопичуються в месенджерах, браузерах та інших застосунках і можуть займати кілька гігабайтів пам'яті.

Про те, як очистити кеш на смартфоні та звільнити пам'ять без сторонніх утиліт, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Перезавантажте смартфон

Найпростішим способом почати очищення є звичайне перезавантаження пристрою. Після нього оперативна пам'ять заново розподіляється між застосунками, а також відбувається калібрування акумулятора.

Регулярне перезавантаження допомагає звільнити пам'ять, очистити накопичене "сміття" та запобігти появі дрібних помилок.

Оптимальна частота залежить від використання смартфона, однак експерти радять перезавантажувати його хоча б раз на тиждень.

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Перевірте, які застосунки займають найбільше пам'яті

На Android потрібно відкрити "Сховище", перейти до розділу "Застосунки" та відсортувати програми за розміром. Це дозволить побачити, які з них використовують найбільше місця.

На iPhone необхідно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Загальні", а потім вибрати "Сховище iPhone".

Якщо певний застосунок накопичив занадто багато кешу, іноді його можна видалити та встановити повторно, щоб позбутися непотрібних тимчасових файлів.

Очистіть кеш у месенджерах і браузерах

Багато популярних застосунків мають власні інструменти для очищення кешу без втрати даних.

У Telegram потрібно перейти до "Налаштування" — "Дані та пам'ять" — "Використання пам'яті".

У WhatsApp шлях такий: "Налаштування" — "Дані та сховище" — "Керувати сховищем".

У Viber потрібно відкрити "Ще" — "Налаштування" — "Пам'ять".

Для очищення даних Safari на iPhone необхідно відкрити налаштування смартфона, перейти до Safari та вибрати "Очистити історію та дані".

У Chrome потрібно натиснути на три крапки праворуч унизу, відкрити "Налаштування" — "Конфіденційність", після чого вибрати "Очистити дані" та встановити період "за весь час".

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфони почали отримувати функцію автоматичного резервного копіювання документів у Google Drive. Після її ввімкнення файли з папки завантажень зберігатимуться у хмарі автоматично, що може швидко скоротити доступний обсяг пам'яті.

Також Новини.LIVE розповідали, що нестача місця у сховищі смартфона не завжди вимагає видалення важливих фото, відео чи застосунків. Значний обсяг пам'яті можуть непомітно займати тимчасові файли та дублікати.

кеш пам'ять телефона функції смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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