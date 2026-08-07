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Главная Технологии Память смартфона незаметно забивается: какие файлы нужно регулярно удалять

Память смартфона незаметно забивается: какие файлы нужно регулярно удалять

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 14:24
Как очистить кэш смартфона и освободить несколько гигабайт памяти
Настройки смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может постепенно терять производительность даже без явных неисправностей. Одной из причин становятся временные файлы, которые накапливаются в мессенджерах, браузерах и других приложениях и могут занимать несколько гигабайт памяти.

О том, как очистить кэш на смартфоне и освободить память без сторонних утилит, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Перезагрузите смартфон

Самый простой способ начать очистку — обычная перезагрузка устройства. После нее оперативная память заново распределяется между приложениями, а также происходит калибровка аккумулятора.

Регулярная перезагрузка помогает освободить память, очистить накопившийся "мусор" и предотвратить появление мелких ошибок.

Оптимальная частота зависит от использования смартфона, однако эксперты советуют перезагружать его хотя бы раз в неделю.

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Проверьте, какие приложения занимают больше всего памяти

На Android нужно открыть "Хранилище", перейти в раздел "Приложения" и отсортировать программы по размеру. Это позволит увидеть, какие из них занимают больше всего места.

На iPhone необходимо открыть "Настройки", перейти в раздел "Общие", а затем выбрать "Хранилище iPhone".

Если какое-то приложение накопило слишком много кэша, иногда его можно удалить и установить заново, чтобы избавиться от ненужных временных файлов.

Очистите кэш в мессенджерах и браузерах

Многие популярные приложения имеют собственные инструменты для очистки кэша без потери данных.

В Telegram нужно перейти в "Настройки" — "Данные и память" — "Использование памяти".

В WhatsApp путь такой: "Настройки" — "Данные и хранилище" — "Управление хранилищем".

В Viber нужно открыть "Ещё" — "Настройки" — "Память".

Для очистки данных Safari на iPhone необходимо открыть настройки смартфона, перейти в Safari и выбрать "Очистить историю и данные".

В Chrome нужно нажать на три точки справа внизу, открыть "Настройки" — "Конфиденциальность", после чего выбрать "Очистить данные" и установить период "за всё время".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Android-смартфоны начали получать функцию автоматического резервного копирования документов в Google Drive. После её включения файлы из папки загрузок будут сохраняться в облаке автоматически, что может быстро сократить доступный объём памяти.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нехватка места в хранилище смартфона не всегда требует удаления важных фото, видео или приложений. Значительный объем памяти могут незаметно занимать временные файлы и дубликаты.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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