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Главная Технологии Ваш Android-смартфон может автоматически создавать резервные копии документов: как настроить

Ваш Android-смартфон может автоматически создавать резервные копии документов: как настроить

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 14:24
Как включить автоматическое копирование документов с Android в Google Drive
Android-смартфоны в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Android-смартфоны начали получать новую функцию автоматического резервного копирования документов в Google Drive. После активации система будет самостоятельно сохранять файлы из папки "Загрузки", но это может быстро занять доступное место в облаке.

О том, как включить автоматическое резервное копирование документов на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какие документы Android будет сохранять автоматически

Google начала тестировать новую систему резервного копирования еще в феврале 2026 года. Теперь функция распространяется вместе со стабильной версией 26.26 сервисов Google Play.

После активации смартфон будет автоматически копировать в Google Drive документы, которые пользователь создает, загружает или редактирует на устройстве.

Функция поддерживает файлы в форматах DOC, PPT, XLS, PDF и других форматах документов.

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В Google Drive они будут храниться в папке "Android backups". Внутри нужно открыть папку с названием своего устройства, где и будут размещены скопированные файлы.

Как включить резервное копирование документов

Доступность функции может зависеть от модели смартфона и скорости распространения обновления.

На смартфонах Pixel нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Учетные записи и резервное копирование", а затем выбрать настройки резервного копирования Google.

Если обновление уже установлено, между разделами "Фото и видео" и "Другие данные устройства" появится новая категория "Документы".

После её активации телефон начнёт автоматически копировать содержимое папки "Загрузки", и пользователю не придётся переносить файлы вручную.

Какие есть альтернативы Google Drive

Владельцы некоторых Android-смартфонов могут использовать фирменные сервисы производителя. Например, устройства Samsung имеют встроенную функцию сохранения важных данных в учётной записи компании.

Еще одним вариантом является бесплатное приложение Syncthing с открытым исходным кодом. Оно позволяет синхронизировать выбранные папки напрямую с компьютером или домашним сервером, как правило, через Wi-Fi.

Однако настройка такого способа требует больше действий, чем активация встроенной функции Android.

Ранее Новини.LIVE писали, что освободить память на Android-смартфоне можно без полного удаления нужных приложений и сохраненных в них данных. В новых версиях системы для этого предусмотрена отдельная функция, которая временно уменьшает объем занятого хранилища.

Также Новини.LIVE рассказывали, что производители смартфонов постоянно совершенствуют процессоры, дисплеи, камеры и технологии зарядки. В то же время многие характеристики, которые активно используются в рекламе, практически не меняют повседневный опыт использования устройства.

документы память телефона функции смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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