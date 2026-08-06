Як увімкнути автоматичне копіювання документів Android у Google Drive

Android-смартфони в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Android-смартфони почали отримувати нову функцію автоматичного резервного копіювання документів у Google Drive. Після активації система самостійно зберігатиме файли з папки завантажень, але це може швидко зайняти доступне місце у хмарі.

Про те, як увімкнути автоматичне резервне копіювання документів на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Які документи Android зберігатиме автоматично

Google почала тестувати нову систему резервного копіювання ще у лютому 2026 року. Тепер функція поширюється разом зі стабільною версією 26.26 сервісів Google Play.

Після активації смартфон автоматично копіюватиме до Google Drive документи, які користувач створює, завантажує або редагує на пристрої.

Функція підтримує файли у форматах DOC, PPT, XLS, PDF та інших форматах документів.

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У Google Drive вони зберігатимуться в папці "Android backups". Усередині потрібно відкрити папку з назвою свого пристрою, де й будуть розміщені скопійовані файли.

Як увімкнути резервне копіювання документів

Доступність функції може залежати від моделі смартфона та швидкості поширення оновлення.

На смартфонах Pixel потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Облікові записи та резервне копіювання", а потім вибрати налаштування резервного копіювання Google.

Якщо оновлення вже встановлене, між розділами "Фото й відео" та "Інші дані пристрою" з'явиться нова категорія "Документи".

Після її активації телефон почне автоматично копіювати вміст папки завантажень, а користувачеві не доведеться переносити файли вручну.

Які є альтернативи Google Drive

Власники деяких Android-смартфонів можуть використовувати фірмові сервіси виробника. Наприклад, пристрої Samsung мають вбудовану функцію збереження важливих даних в обліковому записі компанії.

Ще одним варіантом є безкоштовний застосунок Syncthing із відкритим кодом. Він дозволяє синхронізувати вибрані папки безпосередньо з комп'ютером або домашнім сервером, зазвичай через Wi-Fi.

Однак налаштування такого способу потребує більше дій, ніж активація вбудованої функції Android.

Раніше Новини.LIVE писали, що звільнити пам'ять на Android-смартфоні можна без повного видалення потрібних застосунків і збережених у них даних. У нових версіях системи для цього передбачена окрема функція, яка тимчасово зменшує обсяг зайнятого сховища.

Також Новини.LIVE розповідали, що виробники смартфонів постійно покращують процесори, дисплеї, камери та технології заряджання. Водночас чимало характеристик, які активно використовують у рекламі, майже не змінюють повсякденний досвід користування пристроєм.