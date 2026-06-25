Один додаток, який повертає Android-смартфону відчуття новизни

Налаштування Nova Laucher та смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Заміна одного застосунку на Android може змінити відчуття від смартфона без скидання налаштувань і втручання в систему. Йдеться про Nova Launcher — лаунчер, який оновлює домашній екран і може зробити телефон візуально швидшим.

Про те, як Nova Launcher змінює користування Android-смартфоном, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Що таке лаунчер на Android

Лаунчер на Android — це звичайний застосунок, який можна встановити на смартфон. Він не змінює операційну систему, не чіпає особисті дані та не впливає на налаштування пристрою.

Nova Launcher працює як новий інтерфейс поверх Android. Після встановлення система просто перенаправляє натискання кнопки Home до Nova замість стандартного лаунчера.

Тому файли, безпека та основні налаштування залишаються без змін, хоча сам телефон починає мати інакший вигляд і відчуватися по-іншому.

Що змінює Nova Launcher

Після запуску Nova бере на себе домашній екран, меню застосунків, док і анімації переходів.

У Samsung One UI користувач отримує доволі жорстку сітку та фіксовані відступи. Nova дозволяє налаштовувати розмір сітки майже так, як зручно самому користувачу.

Також у Nova є функція subgrid, яка дозволяє розміщувати іконки та віджети точніше, ніж у стандартній сітці. Завдяки цьому можна прибрати незручні порожні місця, щільніше розмістити елементи або навіть накладати віджети.

Nova Launcher дозволяє змінити і меню застосунків. Замість горизонтального перегортання, яке використовується у Samsung, можна зробити вертикальний список із власними вкладками, папками та групуванням.

Меню застосунків Nova Launcher. Фото: MakeUseOf

Док також можна налаштувати під себе. Його можна зробити таким, що прокручується на кілька сторінок, а кожну іконку — змінити окремо.

Як встановити Nova Launcher

Налаштування Nova Launcher займає менш ніж дві хвилини.

Для цього потрібно відкрити Google Play Store, знайти Nova Launcher і встановити його як звичайний застосунок.

Спочатку можна використати безплатну версію. Якщо пізніше знадобляться додаткові жести або розширені функції, окремо можна розблокувати Prime-версію.

Після встановлення Nova Launcher потрібно відкрити застосунок і пройти коротке налаштування.

Він поставить кілька запитань щодо зовнішнього вигляду. Також Nova може підтягнути наявне розташування домашнього екрана з Samsung, щоб не довелося заново розставляти всі іконки та папки.

Щоб зробити Nova основним лаунчером, потрібно зайти в налаштування телефона, відкрити розділ "Застосунки", вибрати "Вибрати застосунки за замовчуванням", перейти в "Домашній екран" і змінити стандартний лаунчер Samsung на Nova Launcher.

Після цього достатньо натиснути Home, щоб перевірити новий інтерфейс.

Які мінуси можуть бути після переходу

Найпомітніша втрата може стосуватися жестів. Код, який відповідає за свайпи на кшталт переходу до недавніх застосунків, тісно пов'язаний зі стандартним лаунчером. Коли користувач переходить на сторонній лаунчер, той змушений обходити це обмеження, а не працювати з жестами напряму.

Через це іноді можуть з'являтися затримки або менш плавна робота жестів. Водночас Nova створений легким і швидким, тому для тих, хто нечасто користується свайпами, це може бути не суттєвою проблемою.

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Також Новини.LIVE розповідали, що коли телефон повідомляє про заповнену пам'ять, перша думка — видаляти фото, відео або програми. Однак часто місце займають не важливі файли, а тимчасові дані, які можна прибрати без втрати потрібної інформації.