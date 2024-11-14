Бюджетні ноутбуки для студентів — 5 найкращих моделей до 20 000 грн у 2024 році

Робота з ноутбуком. Фото: Unsplash

Завдання вибору ноутбука для навчання не з простих. Щоб знайти ідеальну модель для виконання завдань, зручного використання та навчання, потрібно врахувати продуктивність, портативність і бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найкращі недорогі ноутбуки для студентів у 2024 році.

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Acer Aspire 5

Ноутбук стане чудовим вибором для тих, хто шукає потужний, але недорогий ноутбук.

Ціни та характеристики ноутбука Acer Aspire 5. Фото: ek.ua

Він має пристойну продуктивність завдяки новим процесорам Intel та AMD, 8 Гб оперативної пам'яті, яку можна розширити до 16 Гб.

Пристрій має стандартний 15,6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD. Для зберігання важливих файлів окремо відведено SSD на 256 Гб.

Цих характеристик цілком вистачить для роботи з документами, браузерами та навіть легкими програмами для обробки фото та відео.

Ціни на Acer Aspire 5 в Україні починаються від 17 223 грн.

Lenovo IdeaPad 3

Це легкий і портативний ноутбук для базових потреб.

Ціни та характеристики ноутбука Lenovo IdeaPad 3. Фото: ek.ua

Він має зручний 14-дюймовий дисплей та комфортну клавіатуру, що ідеально підходить для роботи з текстовими документами, перегляду відео і навчання.

Ноутбук містить сучасні процесори від AMD та Intel, які працюють у парі з 8 Гб оперативної пам'яті. Для зберігання файлів на вибір є версії зі 128 Гб та 256 Гб SSD.

Пристрій може порадувати високою мобільністю та приємним дизайном і чудово підходить студентам, які потребують простий ноутбук для базових завдань.

Ціни на Lenovo IdeaPad 3 в Україні починаються від 15 526 грн.

Acer Swift 1

Чудове рішення для роботи з документами та браузерами.

Ціни та характеристики ноутбука Acer Swift 1. Фото: ek.ua

Ноутбук оснащено 14-дюймовим екраном, а вага становить лише 1,3 кг.

Працює пристрій на базі процесора Intel Pentium Silver N6000, і в парі з 8 Гб оперативної пам'яті він може впоратися з більшістю базових задач.

Для зберігання файлів наявний SSD місткістю 256 Гб, а також є сканер відбитків пальців.

При активному навантаженні ноутбук здатний пропрацювати близько 4-5 годин.

Ціни на Acer Swift 1 в Україні починаються від 16 155 грн.

ASUS Vivobook 15

Популярна серія ноутбуків Vivobook також може зацікавити більшість користувачів.

Ціни та характеристики ноутбука Asus Vivobook 15. Фото: ek.ua

Модель оснащено 15,6-дюймовим екраном з роздільною здатністю Full HD.

Працює ноутбук на базі процесора Intel Pentium Gold 7505 у парі з 8 Гб оперативної пам'яті. Ці характеристики дозволять вільно працювати з текстами та невеликою кількістю вкладок у браузері.

Пристрій може відпрацювати 3-4 години при активному навантаженні.

Ціни на ASUS Vivobook 15 в Україні починаються від 15 499 грн.

Lenovo IdeaPad 1

Ще одна непогана модель від Lenovo з хорошим екраном.

Ціни та характеристики ноутбука Lenovo IdeaPad 1. Фото: ek.ua

Пристрій оснащено 15,6-дюймовим екраном з IPS-матрицею та роздільною здатністю Full HD.

Ноутбук використовує процесор AMD Ryzen 3 7320U, який з 8 Гб оперативної пам'яті показує досить непогані результати для пристроїв цього класу.

Час автономної роботи при середньому навантаженні становить приблизно 4-6 годин.

Ціни на Lenovo IdeaPad 1 в Україні починаються від 12 979 грн.

Нагадаємо, однією з найважливіших характеристик ноутбуків є тривалість автономної роботи, особливо під час віялових відключень електроенергії. Попри те, що раніше потрібно було вибирати між продуктивністю та автономністю пристроїв, зараз такої проблеми вже не існує.

Також ми писали, що ви зможете виявити, якщо клавіатура вашого ноутбука засмітилася через важкі натискання на неї. Пристрій можна почистити легко самостійно, якщо забруднення незначне.