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Ноутбуки для студентов — 5 лучших бюджетных моделей

14 ноября 2024 12:27
Владимир Мололкин - редактор
Бюджетные ноутбуки для студентов — 5 лучших моделей до 20 000 грн в 2024 году
Работа с ноутбуком. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Задание выбора ноутбука для обучения не из простых. Чтобы найти идеальную модель для выполнения задач, удобного использования и обучения, необходимо учесть производительность, портативность и бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о лучших недорогих ноутбуках для студентов в 2024 году.

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Acer Aspire 5

Ноутбук станет отличным выбором для ищущих мощный, но недорогой ноутбук.

Цены и характеристики Acer Aspire 5
Цены и характеристики ноутбука Acer Aspire 5. Фото: ek.ua

Он обладает приличной производительностью благодаря новым процессорам Intel и AMD, 8 Гб оперативной памяти, которую можно расширить до 16 Гб.

Устройство имеет стандартный 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Для хранения важных файлов отдельно отведен SSD на 256 Гб.

Этих характеристик достаточно для работы с документами, браузерами и даже легкими программами для обработки фото и видео.

Цены на Acer Aspire 5 в Украине начинаются от 17 223 грн.

Lenovo IdeaPad 3

Это легкий и портативный ноутбук для основных потребностей.

Цены и характеристики Lenovo IdeaPad 3
Цены и характеристики ноутбука Lenovo IdeaPad 3. Фото: ek.ua

Он имеет удобный 14-дюймовый дисплей и комфортную клавиатуру, идеально подходящую для работы с текстовыми документами, просмотра видео и обучения.

Ноутбук включает в себя современные процессоры от AMD и Intel, работающие в паре с 8 Гб оперативной памяти. Для хранения файлов по выбору имеются версии со 128 Гб и 256 Гб SSD.

Устройство может порадовать высокой мобильностью и приятным дизайном и отлично подходит студентам, нуждающимся в простом ноутбуке для базовых задач.

Цены на Lenovo IdeaPad 3 в Украине начинаются от 15 526 грн.

Acer Swift 1

Прекрасное решение для работы с документами и браузерами.

Цены и характеристики Acer Swift 1
Цены и характеристики ноутбука Acer Swift 1. Фото: ek.ua

Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном, а вес составляет всего 1,3 кг.

Работает устройство на базе процессора Intel Pentium Silver N6000 и в паре с 8 Гб оперативной памяти он может справиться с большинством базовых задач.

Для хранения файлов имеется SSD емкостью 256 Гб, а также имеется сканер отпечатков пальцев.

При активной нагрузке ноутбук способен проработать около 4-5 часов.

Цены на Acer Swift 1 в Украине начинаются от 16 155 грн.

ASUS Vivobook 15

Популярная серия ноутбуков Vivobook также может заинтересовать большинство пользователей.

Цены и характеристики Asus Vivobook 15
Цены и характеристики ноутбука Asus Vivobook 15. Фото: ek.ua

Модель оснащена 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD.

Работает ноутбук на базе процессора Intel Pentium Gold 7505 в паре с 8 Гб оперативной памяти. Эти характеристики позволят свободно работать с текстами и небольшим количеством вкладок в обозревателе.

Устройство может отработать 3-4 часа при активной нагрузке.

Цены на ASUS Vivobook 15 в Украине начинаются от 15 499 грн.

Lenovo IdeaPad 1

Еще одна хорошая модель от Lenovo с неплохим экраном.

Цены и характеристики Lenovo IdeaPad 1
Цены и характеристики ноутбука Lenovo IdeaPad 1. Фото: ek.ua

Устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD.

Ноутбук использует процессор AMD Ryzen 3 7320U, который с 8 Гб оперативной памяти показывает достаточно хорошие результаты для устройств этого класса.

Время автономной работы при средней нагрузке составляет около 4-6 часов.

Цены на Lenovo IdeaPad 1 в Украине начинаются от 12 979 грн.

Напомним, одной из важнейших характеристик ноутбуков является продолжительность автономной работы, особенно при веерных отключениях электроэнергии. Несмотря на то, что раньше нужно было выбирать между производительностью и автономностью устройств, сейчас такой проблемы уже не существует.

Также мы писали, что вы сможете обнаружить, если клавиатура вашего ноутбука засорилась из-за тяжелых нажатий на нее. Устройство можно чистить легко самостоятельно, если загрязнение незначительное.

студенты учеба цены характеристики ноутбук

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