Ноутбук може гальмувати через батарею: що варто перевірити

Ноутбук на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Якщо ноутбук раптово почав гальмувати, причина не завжди в оперативній пам'яті, накопичувачі чи зайвих програмах. На швидкодію може впливати батарея, режим живлення, зарядний пристрій і навіть перегрів під час роботи.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому батарея впливає на продуктивність ноутбука

Сучасні ноутбуки постійно балансують між швидкодією та автономністю. Через це система може автоматично знижувати продуктивність, щоб заощадити заряд акумулятора.

Особливо це помітно, коли ноутбук працює від батареї, а не від розетки. У такому режимі Windows або інша система може обмежувати роботу процесора та інших компонентів, щоб пристрій довше тримав заряд.

Іноді користувач помилково думає, що ноутбук "старіє" або має проблеми з залізом, хоча насправді він просто працює в режимі економії енергії.

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Які налаштування живлення варто перевірити

Перший крок — переконатися, що ноутбук налаштований на продуктивність, а не на максимальну економію заряду. У Windows за замовчуванням часто використовується збалансований режим живлення.

Він автоматично змінює частоту процесора залежно від навантаження. Під час складних завдань система підвищує продуктивність, а під час простих — знижує її для економії енергії.

Але якщо перемикання відбувається із затримкою, ноутбук може здаватися повільним. Щоб це змінити, у Windows потрібно відкрити "Параметри", перейти в розділ "Система", потім "Живлення та акумулятор" і вибрати режим найкращої продуктивності для роботи від мережі та від батареї.

На старіших ноутбуках може допомогти не розгін, а навпаки — невелике обмеження максимальної продуктивності процесора. Це пов'язано з тепловим тротлінгом.

Коли ноутбук працює під високим навантаженням і сильно нагрівається, система автоматично знижує частоту процесора, щоб захистити внутрішні компоненти. Через це продуктивність може різко падати.

Якщо трохи обмежити максимальний стан процесора, наприклад до 99%, температура може залишатися нижчою, а тротлінг виникатиме рідше. У результаті ноутбук іноді працює стабільніше й відчувається швидшим.

Такі параметри можна змінити через "Панель керування" — "Обладнання та звук" — "Електроживлення". У пункті керування живленням процесора можна встановити максимальний стан процесора для роботи від батареї та від мережі.

Чому краще працювати від розетки під навантаженням

Для максимальної продуктивності ноутбук краще підключати до живлення, особливо під час важких завдань. Це стосується ігор, монтажу відео, рендерингу, роботи з графікою або великими файлами.

Коли ноутбук працює від батареї, система може не використовувати всі можливості процесора, відеокарти та інших компонентів. Це робиться для економії заряду, але користувач бачить це як уповільнення.

Підключення до розетки часто одразу дає вищу й стабільнішу продуктивність.

Раніше Новини.LIVE писали, що комп'ютер під час щоденної роботи поступово накопичує фонові процеси, тимчасові дані та системні помилки. Регулярне перезавантаження допомагає підтримувати стабільність, швидкодію та коректну роботу операційної системи.

Також Новини.LIVE розповідали, що перегрів ноутбука часто починається не з поломки, а зі звички ставити його на ковдру, диван або іншу м'яку поверхню. У таких умовах вентиляційні отвори швидко перекриваються, гаряче повітря перестає нормально виходити, а система охолодження починає працювати на межі можливостей.