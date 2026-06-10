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Главная Технологии Ноутбук стал работать медленно: проверьте эти настройки питания

Ноутбук стал работать медленно: проверьте эти настройки питания

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:24
Ноутбук может тормозить из-за батареи: что стоит проверить
Ноутбук на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Если ноутбук внезапно начал тормозить, причина не всегда кроется в оперативной памяти, накопителе или лишних программах. На производительность могут влиять аккумулятор, режим питания, зарядное устройство и даже перегрев во время работы.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему батарея влияет на производительность ноутбука

Современные ноутбуки постоянно балансируют между скоростью работы и автономностью. Из-за этого система может автоматически снижать производительность, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Особенно это заметно, когда ноутбук работает от батареи, а не от розетки. В таком режиме Windows или другая система может ограничивать работу процессора и других компонентов, чтобы устройство дольше держало заряд.

Иногда пользователь ошибочно думает, что ноутбук "стареет" или имеет проблемы с аппаратной частью, хотя на самом деле он просто работает в режиме экономии энергии.

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Какие настройки питания стоит проверить

Первый шаг — убедиться, что ноутбук настроен на производительность, а не на максимальную экономию заряда. В Windows по умолчанию часто используется сбалансированный режим питания.

Он автоматически изменяет частоту процессора в зависимости от нагрузки. При выполнении сложных задач система повышает производительность, а при выполнении простых — снижает ее для экономии энергии.

Но если переключение происходит с задержкой, ноутбук может казаться медленным. Чтобы это изменить, в Windows нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Система", затем "Питание и аккумулятор" и выбрать режим максимальной производительности для работы от сети и от батареи.

На старых ноутбуках может помочь не разгон, а наоборот — небольшое ограничение максимальной производительности процессора. Это связано с тепловым тротлингом.

Когда ноутбук работает под высокой нагрузкой и сильно нагревается, система автоматически снижает частоту процессора, чтобы защитить внутренние компоненты. Из-за этого производительность может резко падать.

Если немного ограничить максимальную мощность процессора, например до 99%, температура может оставаться ниже, а тротлинг будет возникать реже. В результате ноутбук иногда работает стабильнее и ощущается быстрее.

Эти параметры можно изменить через "Панель управления" — "Оборудование и звук" — "Питание". В разделе управления питанием процессора можно установить максимальную частоту процессора для работы от батареи и от сети.

Почему лучше работать от розетки под нагрузкой

Для максимальной производительности ноутбук лучше подключать к источнику питания, особенно при выполнении сложных задач. Это касается игр, монтажа видео, рендеринга, работы с графикой или большими файлами.

Когда ноутбук работает от батареи, система может не использовать все возможности процессора, видеокарты и других компонентов. Это делается для экономии заряда, но пользователь воспринимает это как замедление.

Подключение к розетке часто сразу дает более высокую и стабильную производительность.

Ранее Новини.LIVE писали, что компьютер во время ежедневной работы постепенно накапливает фоновые процессы, временные данные и системные ошибки. Регулярная перезагрузка помогает поддерживать стабильность, быстродействие и корректную работу операционной системы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что перегрев ноутбука часто начинается не с поломки, а с привычки ставить его на одеяло, диван или другую мягкую поверхность. В таких условиях вентиляционные отверстия быстро перекрываются, горячий воздух перестает нормально выходить, а система охлаждения начинает работать на пределе возможностей.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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