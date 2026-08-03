На Титані можна обійтися без герметичного скафандра: чому людина все одно загине

Супутник Сатурна Титан, астронавт у космосі. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Титан має одну з найнезвичайніших атмосфер серед небесних тіл Сонячної системи. Її тиску достатньо, щоб людині не знадобився герметичний скафандр, однак перебування на поверхні супутника все одно було б смертельно небезпечним.

Про те, чому людина не зможе вижити на Титані без спеціального захисту, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.

Чому на Титані не потрібен герметичний скафандр

Головне завдання космічного скафандра полягає не лише в забезпеченні людини повітрям, а й у підтриманні необхідного тиску навколо тіла.

У космічному вакуумі або дуже розрідженій атмосфері гази в організмі починають розширюватися, а вода у відкритих тканинах може випаровуватися. Герметичний скафандр створює штучне середовище, яке запобігає таким наслідкам.

На Титані ситуація інша. Атмосферний тиск на поверхні найбільшого супутника Сатурна приблизно на 60% вищий, ніж на Землі.

Завдяки цьому тіло людини не опинилося б у вакуумі, тому звичайний герметичний скафандр для підтримання тиску не був би необхідним.

Гравітація на Титані становить близько 14% від земної. Через поєднання слабкого тяжіння та щільної атмосфери, за припущеннями науковців, людина теоретично могла б піднятися в повітря за допомогою достатньо великих крил.

Чому людина все одно не виживе на Титані

Головною загрозою є надзвичайно низька температура. На поверхні Титана вона становить близько -179 °C.

За таких умов водяний лід стає настільки твердим, що фактично виконує роль кам'яної основи супутника. Без потужної теплоізоляції людина дуже швидко загинула б від холоду.

Атмосфера Титана також непридатна для дихання. Вона переважно складається з азоту, містить значну кількість метану та майже не має кисню.

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