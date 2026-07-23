Вчені знайшли блакитну планету, схожу на Землю: що приховується за її кольором

Планета, космічний телескоп Hubble. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На відстані 63 світлових років від Землі розташована планета, яка у видимому світлі має насичений синій колір. Однак зовнішня схожість із нашою планетою приховує зовсім інші умови.

Про особливості екзопланети HD 189733b пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Space Daily.

Чому планета має синій колір

HD 189733b належить до класу гарячих Юпітерів — великих газових планет, які обертаються дуже близько до своїх зірок.

На відміну від Землі, її синій колір не пов'язаний з океанами, материками чи придатною для дихання атмосферою.

За даними NASA, у верхніх шарах атмосфери можуть утворюватися силікатні частинки, схожі на дрібні краплі скла. Вони ефективніше розсіюють синє світло, ніж червоне або зелене, через що планета й отримує характерне забарвлення.

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Як астрономи виміряли колір HD 189733b

Звичайної фотографії поверхні цієї планети не існує. Її колір вдалося визначити за допомогою космічного телескопа Hubble під час проходження HD 189733b за своєю зіркою.

Астрономи вимірювали спільне світло планети та зорі до, під час і після такого затемнення. Коли екзопланета зникла з поля зору, система втратила більше синього світла, ніж червоного або зеленого.

Це дозволило науковцям встановити, що видиме світло, яке відбиває атмосфера HD 189733b, справді має синій відтінок.

Чому планета зовсім не схожа на Землю

HD 189733b розташована приблизно за 4,7 мільйона кілометрів від своєї зорі та робить повний оберт навколо неї лише за 2,2 земного дня.

Планета перебуває у припливному захопленні: одна її сторона постійно повернута до зорі, тоді як інша залишається в темряві.

Радіус і маса HD 189733b приблизно в 1,13 раза перевищують відповідні показники Юпітера. Це газовий гігант без твердої поверхні, тому його атмосфера фактично є видимою зовнішньою частиною планети.

Температура на денному боці перевищує 1000 градусів за Цельсієм. За таких умов силікати можуть плавитися та перетворюватися на склоподібні частинки.

У ранніх описах NASA швидкість висотних потоків на HD 189733b оцінювали приблизно у 7200 км/год.

У 2015 році дослідники за допомогою спектроскопії повідомили про ще вищі показники — понад 8600 км/год. Потоки рухаються від постійно нагрітого денного боку до холоднішого нічного.

Таку екстремальну циркуляцію спричиняє велика різниця температур між двома півкулями планети.

Чому HD 189733b важлива для науки

Екзопланету відкрили у 2005 році, і відтоді вона стала одним із найдетальніше досліджених світів за межами Сонячної системи.

Її регулярно спостерігали за допомогою Hubble, Spitzer та наземних телескопів. Науковці вивчали колір планети, температурний розподіл, атмосферні вітри, хмари та втрату атмосферної речовини.

HD 189733b показала, що астрономи можуть досліджувати екзопланети не лише за їхньою масою та орбітою, а й отримувати дані про колір, склад атмосфери та погодні явища.

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Також Новини.LIVE розповідали, що астрономи вперше зафіксували у гравітаційних хвилях можливий сигнал з околиць горизонту подій чорної діри. Його вдалося виявити після детального аналізу злиття двох чорних дір та відокремлення вже відомих типів коливань.