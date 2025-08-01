У Китаї запустили безпілотний трактор Honghu T70 — як ШІ змінює фермерство

Безпілотний трактор Honghu T70. Фото: кадр з відео/X.com

Трактор Honghu T70 самостійно рухається полем і бере на себе фермерські завдання без участі людини за допомогою штучного інтелекту. Машина в реальному часі оцінює стан ґрунту та підлаштовує роботу під конкретні культури.

Про це повідомив журналіст Дотт Орікрон у дописі на X.

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Що вміє Honghu T70

Китайська компанія Shiyan Guoke Honghu Technology представила трактор Honghu T70, який працює автономно: він пересувається полями та виконує агрооперації без тракториста.

🇨🇳 China's fully self-driving electric tractor, the Honghu T70.



It can handle the *entire farm cycle* from plowing to sowing to care to cropping, while collecting real-time data on soil conditions.



It's already hard at work in the fields of Hebei and soon in the whole country. pic.twitter.com/HsGbShV5FA — Dott. Orikron 🇵🇹 (@orikron) July 28, 2025

У Honghu T70 немає керма й кабіни. Комплекс сенсорів — GPS, LiDAR та нейромережі — дає змогу машині аналізувати навколишній простір і якість ґрунту, добирати насіння та визначати глибину обробітку для кожної культури. Конструкція побудована на двомоторній схемі: один двигун відповідає за рух трактора, другий — за роботу навісних знарядь (культиваторів, косарок тощо).

За заявами розробників, Honghu T70 здатний працювати до шести годин без підзарядки та за приблизно 2,5 години обробляє близько двох гектарів. Під час збирання врожаю точність позиціювання становить до 2,5 см.

Пілотна експлуатація вже відбувається на полях у провінції Хебей та інших регіонах Китаю. Компанія зазначає, що найближчим часом трактор з'явиться в ширшому використанні по всій країні.

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