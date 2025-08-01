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Главная Технологии Китай представил умный трактор Honghu T70 без водителя

Китай представил умный трактор Honghu T70 без водителя

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:22
В Китае запустили беспилотный трактор Honghu T70 — как ИИ меняет фермерство
Беспилотный трактор Honghu T70. Фото: кадр из видео/X.com

Трактор Honghu T70 самостоятельно движется по полю и берет на себя фермерские задачи без участия человека с помощью искусственного интеллекта. Машина в реальном времени оценивает состояние почвы и подстраивает работу под конкретные культуры.

Об этом сообщил журналист Дотт Орикрон в посте на X.

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Что умеет Honghu T70

Китайская компания Shiyan Guoke Honghu Technology представила трактор Honghu T70, который работает автономно: он передвигается по полям и выполняет агрооперации без тракториста.

У Honghu T70 нет руля и кабины. Комплекс сенсоров — GPS, LiDAR и нейросети — позволяет машине анализировать окружающее пространство и качество почвы, подбирать семена и определять глубину обработки для каждой культуры. Конструкция построена на двухмоторной схеме: один двигатель отвечает за движение трактора, второй — за работу навесных орудий (культиваторов, косилок и т.д.).

По заявлениям разработчиков, Honghu T70 способен работать до шести часов без подзарядки и за примерно 2,5 часа обрабатывает около двух гектаров. Во время уборки урожая точность позиционирования составляет до 2,5 см.

Пилотная эксплуатация уже происходит на полях в провинции Хэбэй и других регионах Китая. Компания отмечает, что в ближайшее время трактор появится в более широком использовании по всей стране.

Напомним, со стремительным распространением искусственного интеллекта растут и опасения относительно массового вытеснения людей с рынка труда. Аналитики Microsoft определили профессии, которые наиболее уязвимы к автоматизации с помощью нейросетей.

Также мы писали, что США активизируют развитие ядерной энергетики при поддержке технологических гигантов. Amazon Web Services заключила соглашение с Национальной лабораторией Айдахо о совместной разработке автономных систем для новых поколений атомных установок.

Китай технологии искусственный интеллект аграрии беспилотник трактор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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