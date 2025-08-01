В Китае запустили беспилотный трактор Honghu T70 — как ИИ меняет фермерство

Беспилотный трактор Honghu T70. Фото: кадр из видео/X.com

Трактор Honghu T70 самостоятельно движется по полю и берет на себя фермерские задачи без участия человека с помощью искусственного интеллекта. Машина в реальном времени оценивает состояние почвы и подстраивает работу под конкретные культуры.

Об этом сообщил журналист Дотт Орикрон в посте на X.

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Что умеет Honghu T70

Китайская компания Shiyan Guoke Honghu Technology представила трактор Honghu T70, который работает автономно: он передвигается по полям и выполняет агрооперации без тракториста.

🇨🇳 Китайский полностью самоуправляемый электрический трактор Honghu T70.



Он может справиться с *всем сельскохозяйственным циклом* - от вспашки до посева, ухода и посева, а также собирать данные о состоянии почвы в режиме реального времени.



Он уже усердно работает на полях Хэбэя и скоро во всей стране. pic.twitter.com/HsGbShV5FA - Дот. Orikron 🇵🇹 (@orikron) 28 июля 2025 г.

У Honghu T70 нет руля и кабины. Комплекс сенсоров — GPS, LiDAR и нейросети — позволяет машине анализировать окружающее пространство и качество почвы, подбирать семена и определять глубину обработки для каждой культуры. Конструкция построена на двухмоторной схеме: один двигатель отвечает за движение трактора, второй — за работу навесных орудий (культиваторов, косилок и т.д.).

По заявлениям разработчиков, Honghu T70 способен работать до шести часов без подзарядки и за примерно 2,5 часа обрабатывает около двух гектаров. Во время уборки урожая точность позиционирования составляет до 2,5 см.

Пилотная эксплуатация уже происходит на полях в провинции Хэбэй и других регионах Китая. Компания отмечает, что в ближайшее время трактор появится в более широком использовании по всей стране.

Напомним, со стремительным распространением искусственного интеллекта растут и опасения относительно массового вытеснения людей с рынка труда. Аналитики Microsoft определили профессии, которые наиболее уязвимы к автоматизации с помощью нейросетей.

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