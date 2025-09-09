Акції Apple впали після презентації iPhone

Падіння акцій. Фото: Dreamstime.com

Акції Apple станом на 21:55 9 вересня торгуються за ціною близько 233,76 долара за акцію зі зниженням на 1,73%. Падіння акцій розпочалося після представлення iPhone17.

Про це свідчать дані NASDAQ.

Вартість акцій Apple. Фото: скриншот

Причина падіння акцій

The Economic Times зазначає, що незважаючи на нові оновлення Apple Watch та AirPods з перекладом у реальному часі, Уолл-стріт не знайшла в цій події нічого, що могло б виправдати новий імпульс покупок.

"Apple викликала очікування завдяки тому, що вона назвала "вражаючою" подією, але реальність не відповідала ажіотажу", — пише видання.

Аналітики зазначили, що iPhone 17 значною мірою приніс поступові покращення, а не новаторські функції, що зменшило надії на великий цикл оновлення.

Нагадаємо, сьогодні відбулася щорічна презентація Apple, на якому вона продемонструвала свої новітні пристрої. Цього року компанія порадувала фанатів оновленими моделями смартгодинників Apple Watch, новим поколінням AirPods Pro 3 та повним редизайном лінійки iPhone 17 з новим найтоншим смартфоном — iPhone Air. Текстову онлайн-трансляцію можна прочитати на Новини.LIVE.

Також ми писали, скільки в Україні може коштувати нова модель iPnone.