Акции Apple упали после презентации iPhone

Акции Apple по состоянию на 21:55 9 сентября торгуются по цене около 233,76 доллара за акцию со снижением на 1,73%. Падение акций началось после представления iPhone17.

Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

Причина падения акций

The Economic Times отмечает, что несмотря на новые обновления Apple Watch и AirPods с переводом в реальном времени, Уолл-стрит не нашла в этом событии ничего, что могло бы оправдать новый импульс покупок.

"Apple вызвала ожидания благодаря тому, что она назвала "впечатляющим" событием, но реальность не соответствовала ажиотажу", — пишет издание.

Аналитики отметили, что iPhone 17 в значительной степени принес постепенные улучшения, а не новаторские функции, что уменьшило надежды на большой цикл обновления.

Напомним, сегодня состоялась ежегодная презентация Apple, на котором она продемонстрировала свои новейшие устройства. В этом году компания порадовала фанатов обновленными моделями смарт-часов Apple Watch, новым поколением AirPods Pro 3 и полным редизайном линейки iPhone 17 с новым тонким смартфоном — iPhone Air. Текстовую онлайн-трансляцию можно прочитать на Новини.LIVE.

Также мы писали, сколько в Украине может стоить новая модель iPnone.