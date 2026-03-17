Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології iFixit розібрали MacBook Neo і назвали його найремонтопридатнішим

iFixit розібрали MacBook Neo і назвали його найремонтопридатнішим

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 11:41
Ноутбук MacBook Neo. Фото: кадр з відео/YouTube

Експерти після розбирання MacBook Neo назвали новий ноутбук Apple одним із найремонтопридатніших Mac за останні роки. Головний висновок стосується батареї: її кріплення на гвинтах, а не на клеї, зробило доступ до акумулятора найпростішим серед MacBook із 2012 року.

Про це йдеться у новому відео iFixit.

Читайте також:

Що показало розбирання MacBook Neo

Фахівці розбирали дорожчу версію MacBook Neo за 699 доларів із клавіатурою Touch ID, але наголосили, що обидві модифікації відкриваються підозріло легко за мірками сучасних MacBook. Нижня кришка все ще тримається на гвинтах pentalobe, проте сам корпус можна відкріпити вручну, а внутрішнє компонування назвали незвично логічним для ноутбука Apple.

Найбільшу увагу в iFixit приділили батареї. На відміну від багатьох попередніх MacBook, у MacBook Neo акумулятор не приклеєний, а закріплений 18 гвинтами, тому його можна зняти без боротьби з клейкими стрічками та шаром клею. Саме це iFixit назвало найбільшою перемогою моделі з погляду ремонту.

iFixit пов'язує таке рішення з майбутніми вимогами ЄС, які передбачають змінні батареї в багатьох портативних пристроях із початку 2027 року. На цьому тлі допускається, що подібну схему Apple може використати і в наступних MacBook Air та Pro.

Окремо фахівці звернули увагу на модульність окремих компонентів. USB-C порти в MacBook Neo виконані окремим модулем, а не інтегровані в логічну плату, тому у випадку пошкодження їх можна міняти без ремонту всієї плати. Такий самий підхід використано і для аудіороз'єму. Також спрощено демонтаж антенного блока, що полегшує заміну дисплея. За оцінкою iFixit, після зняття антени й гвинтів шарніра екран відходить значно простіше, ніж у більшості сучасних MacBook.

Ще однією особливістю став механічний трекпад і бокові динаміки. Це спрощує конструкцію та здешевлює виробництво, а клавіатуру можна зняти окремо від верхньої частини корпуса після відкручування 41 гвинта, що також здешевлює ремонт.

Повністю ремонтопридатним MacBook Neo експерти не назвали. Основна претензія стосується того, що оперативна пам'ять і накопичувач залишаються припаяними до чипа A18 Pro, тому їх не можна оновити або замінити після покупки. Саме через це ноутбук отримав не максимальний бал, а 6 із 10 за шкалою ремонтопридатності.

Новий MacBook Neo позиціюється як найдоступніший ноутбук Apple, однак зниження ціни супроводжується певними обмеженнями в оснащенні. Експерти відразу звернули увагу на низку компромісів, які можуть вплинути на вибір ще до покупки.

MacBook Neo орієнтований насамперед на студентів і користувачів із базовими потребами. Щоб досягти ціни нижче 500 доларів для освітнього сегмента та 599 доларів для інших покупців, Apple спростила частину функцій і характеристик, звичних для дорожчих MacBook.

ремонт Apple ноутбук акумулятор MacBook Neo
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації