iFixit розібрали MacBook Neo і назвали його найремонтопридатнішим

Ноутбук MacBook Neo. Фото: кадр з відео/YouTube

Експерти після розбирання MacBook Neo назвали новий ноутбук Apple одним із найремонтопридатніших Mac за останні роки. Головний висновок стосується батареї: її кріплення на гвинтах, а не на клеї, зробило доступ до акумулятора найпростішим серед MacBook із 2012 року.

Про це йдеться у новому відео iFixit.

Реклама

Що показало розбирання MacBook Neo

Фахівці розбирали дорожчу версію MacBook Neo за 699 доларів із клавіатурою Touch ID, але наголосили, що обидві модифікації відкриваються підозріло легко за мірками сучасних MacBook. Нижня кришка все ще тримається на гвинтах pentalobe, проте сам корпус можна відкріпити вручну, а внутрішнє компонування назвали незвично логічним для ноутбука Apple.

Найбільшу увагу в iFixit приділили батареї. На відміну від багатьох попередніх MacBook, у MacBook Neo акумулятор не приклеєний, а закріплений 18 гвинтами, тому його можна зняти без боротьби з клейкими стрічками та шаром клею. Саме це iFixit назвало найбільшою перемогою моделі з погляду ремонту.

iFixit пов'язує таке рішення з майбутніми вимогами ЄС, які передбачають змінні батареї в багатьох портативних пристроях із початку 2027 року. На цьому тлі допускається, що подібну схему Apple може використати і в наступних MacBook Air та Pro.

Окремо фахівці звернули увагу на модульність окремих компонентів. USB-C порти в MacBook Neo виконані окремим модулем, а не інтегровані в логічну плату, тому у випадку пошкодження їх можна міняти без ремонту всієї плати. Такий самий підхід використано і для аудіороз'єму. Також спрощено демонтаж антенного блока, що полегшує заміну дисплея. За оцінкою iFixit, після зняття антени й гвинтів шарніра екран відходить значно простіше, ніж у більшості сучасних MacBook.

Ще однією особливістю став механічний трекпад і бокові динаміки. Це спрощує конструкцію та здешевлює виробництво, а клавіатуру можна зняти окремо від верхньої частини корпуса після відкручування 41 гвинта, що також здешевлює ремонт.

Повністю ремонтопридатним MacBook Neo експерти не назвали. Основна претензія стосується того, що оперативна пам'ять і накопичувач залишаються припаяними до чипа A18 Pro, тому їх не можна оновити або замінити після покупки. Саме через це ноутбук отримав не максимальний бал, а 6 із 10 за шкалою ремонтопридатності.

Новий MacBook Neo позиціюється як найдоступніший ноутбук Apple, однак зниження ціни супроводжується певними обмеженнями в оснащенні. Експерти відразу звернули увагу на низку компромісів, які можуть вплинути на вибір ще до покупки.

MacBook Neo орієнтований насамперед на студентів і користувачів із базовими потребами. Щоб досягти ціни нижче 500 доларів для освітнього сегмента та 599 доларів для інших покупців, Apple спростила частину функцій і характеристик, звичних для дорожчих MacBook.