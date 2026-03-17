Главная Технологии iFixit разобрали MacBook Neo и назвали его самым ремонтопригодным

iFixit разобрали MacBook Neo и назвали его самым ремонтопригодным

Дата публикации 17 марта 2026 11:41
Ноутбук MacBook Neo. Фото: кадр из видео/YouTube

Эксперты после разборки MacBook Neo назвали новый ноутбук Apple одним из самых ремонтопригодных Mac за последние годы. Главный вывод касается батареи: ее крепление на винтах, а не на клею, сделало доступ к аккумулятору самым простым среди MacBook с 2012 года.

Об этом говорится в новом видео iFixit.

Что показала разборка MacBook Neo

Специалисты разбирали более дорогую версию MacBook Neo за 699 долларов с клавиатурой Touch ID, но отметили, что обе модификации открываются подозрительно легко по меркам современных MacBook. Нижняя крышка все еще держится на винтах pentalobe, однако сам корпус можно открепить вручную, а внутреннюю компоновку назвали необычно логичной для ноутбука Apple.

Наибольшее внимание в iFixit уделили батарее. В отличие от многих предыдущих MacBook, в MacBook Neo аккумулятор не приклеен, а закреплен 18 винтами, поэтому его можно снять без борьбы с клейкими лентами и слоем клея. Именно это iFixit назвало самой большой победой модели с точки зрения ремонта.

iFixit связывает такое решение с будущими требованиями ЕС, которые предусматривают сменные батареи во многих портативных устройствах с начала 2027 года. На этом фоне допускается, что подобную схему Apple может использовать и в следующих MacBook Air и Pro.

Отдельно специалисты обратили внимание на модульность отдельных компонентов. USB-C порты в MacBook Neo выполнены отдельным модулем, а не интегрированы в логическую плату, поэтому в случае повреждения их можно менять без ремонта всей платы. Такой же подход использован и для аудиоразъема. Также упрощен демонтаж антенного блока, что облегчает замену дисплея. По оценке iFixit, после снятия антенны и винтов шарнира экран отходит значительно проще, чем у большинства современных MacBook.

Еще одной особенностью стал механический трекпад и боковые динамики. Это упрощает конструкцию и удешевляет производство, а клавиатуру можно снять отдельно от верхней части корпуса после откручивания 41 винта, что также удешевляет ремонт.

Полностью ремонтопригодным MacBook Neo эксперты не назвали. Основная претензия касается того, что оперативная память и накопитель остаются припаянными к чипу A18 Pro, поэтому их нельзя обновить или заменить после покупки. Именно из-за этого ноутбук получил не максимальный балл, а 6 из 10 по шкале ремонтопригодности.

Новый MacBook Neo позиционируется как самый доступный ноутбук Apple, однако снижение цены сопровождается определенными ограничениями в оснащении. Эксперты сразу обратили внимание на ряд компромиссов, которые могут повлиять на выбор еще до покупки.

MacBook Neo ориентирован прежде всего на студентов и пользователей с базовыми потребностями. Чтобы достичь цены ниже 500 долларов для образовательного сегмента и 599 долларов для других покупателей, Apple упростила часть функций и характеристик, привычных для более дорогих MacBook.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
