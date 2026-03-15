Як видалити свої особисті дані з ChatGPT — OpenAI запустила спеціальний портал

Сторінка ChatGPT на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

OpenAI відкрила для користувачів ChatGPT "Портал конфіденційності", через який можна подати запит на видалення персональних даних, завантаження їх копії або повне видалення облікового запису. Станом на 15 березня 2026 року ці інструменти доступні для користувачів споживчого ChatGPT, а також окремо діють налаштування, що дозволяють вимкнути використання нових чатів для навчання моделей.

Про це пише BGR.

Які можливості дає "Портал конфіденційності"

Йдеться про окрему сторінку OpenAI, де можна подати приватний запит і обрати потрібну дію щодо власних даних. Через цей механізм компанія дозволяє, зокрема, видалити акаунт ChatGPT, подати запит на видалення персональних даних із відповідей ChatGPT або отримати експорт даних.

Такий інструмент важливий для користувачів, які раніше могли залишати у чатах електронну адресу, ім'я, місце перебування чи інші особисті відомості. За політикою OpenAI для Європи, компанія також описує право на доступ, виправлення, перенесення та видалення персональних даних, а після запиту на видалення обіцяє прибрати їх із систем упродовж 30 днів, якщо немає підстав для довшого зберігання з міркувань безпеки або вимог закону.

Як подати запит

Для цього потрібно перейти на сторінку "Порталу конфіденційності" і скористатися кнопкою подання запиту щодо конфіденційності. Далі сервіс пропонує пройти підтвердження облікового запису та вибрати потрібну дію, зокрема видалення акаунта або запит на видалення персональних даних із відповідей ChatGPT.

Окремо OpenAI дозволяє вимкнути використання нових розмов для навчання моделей у налаштуваннях Data Controls. У такому разі нові чати залишаються в історії, але не використовуються для поліпшення моделей. Для конфіденційніших розмов також передбачений режим Temporary Chat: такі чати не зберігаються в історії, не створюють "пам'ять" і видаляються із систем упродовж 30 днів, якщо немає окремих підстав для довшого зберігання.

