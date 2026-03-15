Как удалить свои личные данные из ChatGPT — OpenAI запустила специальный портал

OpenAI открыла для пользователей ChatGPT "Портал конфиденциальности", через который можно подать запрос на удаление персональных данных, загрузку их копии или полное удаление учетной записи. По состоянию на 15 марта 2026 года эти инструменты доступны для пользователей потребительского ChatGPT, а также отдельно действуют настройки, позволяющие отключить использование новых чатов для обучения моделей.

Об этом пишет BGR.

Какие возможности дает "Портал конфиденциальности"

Речь идет об отдельной странице OpenAI, где можно подать частный запрос и выбрать нужное действие в отношении собственных данных. Через этот механизм компания позволяет, в частности, удалить аккаунт ChatGPT, подать запрос на удаление персональных данных из ответов ChatGPT или получить экспорт данных.

Такой инструмент важен для пользователей, которые ранее могли оставлять в чатах электронный адрес, имя, местонахождение или другие личные сведения. По политике OpenAI для Европы, компания также описывает право на доступ, исправление, перенос и удаление персональных данных, а после запроса на удаление обещает убрать их из систем в течение 30 дней, если нет оснований для более длительного хранения из соображений безопасности или требований закона.

Как подать запрос

Для этого нужно перейти на страницу "Портала конфиденциальности" и воспользоваться кнопкой подачи запроса о конфиденциальности. Далее сервис предлагает пройти подтверждение учетной записи и выбрать нужное действие, в частности удаление аккаунта или запрос на удаление персональных данных из ответов ChatGPT.

Отдельно OpenAI позволяет отключить использование новых разговоров для обучения моделей в настройках Data Controls. В таком случае новые чаты остаются в истории, но не используются для улучшения моделей. Для более конфиденциальных разговоров также предусмотрен режим Temporary Chat: такие чаты не сохраняются в истории, не создают "память" и удаляются из систем в течение 30 дней, если нет отдельных оснований для более длительного хранения.

