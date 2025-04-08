Розвідники відбили кібератаку на портал War&Sanctions

Хакери атакують портал. Фото: Reuters

Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно відбило кібератаку російських спецслужб на портал War&Sanctions, що сталася у понеділок, 7 квітня. Росіяни не досягли своєї мети.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Що відомо про відбиття кібератаки на портал War&Sanctions

У розвідці зазначили, що обсяги використаних ресурсів вказують на масштабну операцію, метою якої було виведення з ладу порталу.

Протягом пів години Росія здійснила понад 56 мільйонів запитів, що еквівалентно близько 40 тисячам запитів на секунду. Для проведення цієї атаки було залучено понад 3700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема в Росії та Китаї.

"Завдяки високим стандартам безпеки та фаховості команди ГУР МО України, російські спецслужби не досягли поставленої цілі. Портал не втратив жодних даних, а його інфраструктура не зазнала пошкоджень", — наголосили у ГУР.

У джерелі також підкреслили, що такі масштабні організовані дії свідчать про ефективність порталу як інструменту протидії агресору, додавши, що всі зусилля російських спецслужб є марними.

Ресурс War&Sanctions містить широкий перелік відкритих даних про:

іноземні компоненти у російській зброї;

виробників БпЛА держави-агресора;

логістику агресії;

осіб, причетних до депортації українських дітей;

культурну спадщину, вкрадену Москвою;

рупорів пропаганди Кремля;

ієрархію та механізми реалізації політики у сфері ВПК РФ.

ГУР відбило кібератаку на портал War&Sanctions. Фото: ГУР

Нагадаємо, що українські хакери здійснили кібератаку на російську компанію "РегіонТрансСервіс", яка відповідає за обслуговування залізничних вантажних перевезень, зокрема для військових потреб Росії.

Крім того, 23 березня в роботі IT-системи Укрзалізниці стався збій. Вже наступного дня повідомили про масовану кібератаку, внаслідок якої перестали працювати онлайн-сервіси.