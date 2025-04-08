Разведчики отбили кибератаку на портал War&Sanctions

Хакеры атакуют портал. Фото: Reuters

Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно отразило кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions, которая произошла в понедельник, 7 апреля. Россияне не достигли своей цели.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Что известно об отражении кибератаки на портал War&Sanctions

В разведке отметили, что объемы использованных ресурсов указывают на масштабную операцию, целью которой было выведение из строя портала.

В течение получаса Россия осуществила более 56 миллионов запросов, что эквивалентно около 40 тысячам запросов в секунду. Для проведения этой атаки было привлечено более 3700 виртуальных машин, размещенных в более чем 10 странах, в частности в России и Китае.

"Благодаря высоким стандартам безопасности и профессионализму команды ГУР МО Украины, российские спецслужбы не достигли поставленной цели. Портал не потерял никаких данных, а его инфраструктура не получила повреждений", — отметили в ГУР.

В источнике также подчеркнули, что такие масштабные организованные действия свидетельствуют об эффективности портала как инструмента противодействия агрессору, добавив, что все усилия российских спецслужб напрасны.

Ресурс War&Sanctions содержит широкий перечень открытых данных о:

иностранных компонентах в российском оружии;

производителях БпЛА государства-агрессора;

логистике агрессии;

лицах, причастных к депортации украинских детей;

культурном наследии, украденном Москвой;

рупоров пропаганды Кремля;

иерархию и механизмы реализации политики в сфере ВПК РФ.

ГУР отразило кибератаку на портал War&Sanctions. Фото: ГУР

Напомним, что украинские хакеры совершили кибератаку на российскую компанию "РегионТрансСервис", которая отвечает за обслуживание железнодорожных грузовых перевозок, в том числе для военных нужд России.

Кроме того, 23 марта в работе IT-системы Укрзализныци произошел сбой. Уже на следующий день сообщили о массированной кибератаке, в результате которой перестали работать онлайн-сервисы.