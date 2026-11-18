Чоловік стежить за зворотним відліком до запуску Grand Theft Auto 6. Фото: Getty Images

У Новій Зеландії 18 листопада вже стартував продаж довгоочікуваної Grand Theft Auto VI від американської студії Rockstar Games. Гра стала доступною першою саме в цій країні через різницю часових поясів. Українські гравці зможуть зануритися у нову частину культової серії вже в ніч на 19 листопада.

Про це повідомляють Rockstar Games та Metacritic, передає Новини.LIVE.

Реклама

Коли GTA 6 вийде в Україні та скільки коштує гра

Офіційний світовий реліз Grand Theft Auto VI запланований на 19 листопада 2026 року. Гра виходить поступово, коли в кожній країні настає опівніч. Саме тому жителі Нової Зеландії отримали доступ раніше за інших.

В Україні GTA 6 стане доступною о 00:00 19 листопада за київським часом.

Наразі гра виходить на PlayStation 5 та Xbox. Дату випуску версії для комп'ютерів розробники поки не оголосили.

Читайте також:

В українському PlayStation Store встановлені такі ціни:

- Стандартне видання GTA 6 — 3 499 грн.

- GTA 6 Ultimate Edition — 4 299 грн.

Розширене видання містить додаткові автомобілі, зброю, одяг та інші ігрові матеріали.

Які оцінки отримала GTA 6 від критиків

Перші огляди нової гри з'явилися 18 листопада. GTA 6 отримала 99 балів зі 100 на платформі Metacritic. На OpenCritic початкова середня оцінка становила 98 балів.

Видання IGN оцінило новинку на 10 балів із 10. Оглядачі особливо відзначили величезний відкритий світ, увагу до деталей та історію головних героїв.

Високу оцінку грі також поставило видання Giant Bomb.

"Grand Theft Auto VI — найкраща гра Rockstar", — зазначив оглядач Ден Райкерт.

Водночас журналісти звернули увагу на окремі недоліки. Серед них складне керування та обмеження частоти кадрів до 30 за секунду.

Що нового з'явилося в GTA 6

Події розгортаються у вигаданому американському штаті Леоніда.

Люсія на капоті авто у Вайс-Сіті. Кадр із GTA VI: Rockstar Games

Його створили за мотивами Флориди. Гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, натхненне Маямі, а також болота, острови та невеликі населені пункти.

Головними героями стали Джейсон Дюваль і Люсія Камінос. Їхні стосунки займають важливе місце в сюжеті.

Головні герої відеогри Grand Theft Auto VI — Люсія та Джейсона. Зображення: Rockstar Games

Розробники приділили особливу увагу поведінці персонажів. Люди на вулицях реагують на дії гравця, а поліція враховує обставини злочинів.

У грі також можна займатися різними справами поза основними місіями. Зокрема, брати участь у перегонах, рибалити та досліджувати навколишній світ.

Люсія — одна з протагоністів Grand Theft Auto VI. Джерело: Rockstar Games.

Як пише The Guardian, історія Джейсона та Люсії стала однією з головних переваг нової частини.

Скільки коштувала розробка GTA 6

Точний бюджет гри Rockstar Games не розкриває. За неофіційними оцінками, витрати на створення GTA 6 могли становити близько одного мільярда доларів.

Деякі припущення передбачають ще більші суми з урахуванням реклами. Однак підтверджених даних про загальні витрати немає.

Інтерес до новинки був величезним ще задовго до релізу. За даними компанії Take-Two Interactive, другий трейлер GTA 6 набрав понад 475 мільйонів переглядів за першу добу на різних платформах.

Попередня частина серії, GTA V, з'явилася у вересні 2013 року. За перші три дні продажі гри принесли один мільярд доларів. Тепер на GTA 6 покладають ще більші комерційні очікування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про історію створення українською студією GSC Game World третьої основної частини серії S.T.A.L.K.E.R. під назвою "Поклик Прип'яті" до 17.

Також Новини.LIVE писали про великі знижки на ігри у Steam. Компанія Electronic Arts знизила ціни на низку відомих проєктів минулих років. Деякі ігри українці могли придбати менш ніж за 40 гривень.