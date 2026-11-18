Мужчина следит за обратным отсчётом до выхода Grand Theft Auto 6. Фото: Getty Images

В Новой Зеландии 18 ноября уже стартовала продажа долгожданной игры Grand Theft Auto VI от американской студии Rockstar Games. Игра стала доступна первой именно в этой стране из-за разницы во временных поясах. Украинские игроки смогут окунуться в новую часть культовой серии уже в ночь на 19 ноября.

Об этом сообщают Rockstar Games и Metacritic, передает Новини.LIVE.

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Когда GTA 6 выйдет в Украине и сколько стоит игра

Официальный мировой релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выходит постепенно, по мере наступления полуночи в каждой стране. Именно поэтому жители Новой Зеландии получили доступ раньше других.

В Украине GTA 6 станет доступна в 00:00 19 ноября по киевскому времени.

На данный момент игра выходит на PlayStation 5 и Xbox. Дату выпуска версии для компьютеров разработчики пока не объявили.

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В украинском PlayStation Store установлены следующие цены:

- Стандартное издание GTA 6 — 3 499 грн.

- GTA 6 Ultimate Edition — 4 299 грн.

Расширенное издание содержит дополнительные автомобили, оружие, одежду и другие игровые материалы.

Какие оценки получила GTA 6 от критиков

Первые обзоры новой игры появились 18 ноября. GTA 6 получила 99 баллов из 100 на платформе Metacritic. На OpenCritic начальная средняя оценка составила 98 баллов.

Издание IGN оценило новинку на 10 баллов из 10. Обозреватели особо отметили огромный открытый мир, внимание к деталям и историю главных героев.

Высокую оценку игре также поставило издание Giant Bomb.

"Grand Theft Auto VI — лучшая игра Rockstar", — отметил обозреватель Дэн Райкерт.

В то же время журналисты обратили внимание на отдельные недостатки. Среди них — сложное управление и ограничение частоты кадров до 30 в секунду.

Что нового появилось в GTA 6

События разворачиваются в вымышленном американском штате Леонида.

Люсия на капоте автомобиля в Вайс-Сити. Кадр из GTA VI: Rockstar Games

Его создали по мотивам Флориды. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, вдохновленное Майами, а также болота, острова и небольшие населенные пункты.

Главными героями стали Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Их отношения занимают важное место в сюжете.

Главные герои видеоигры Grand Theft Auto VI – Люсия и Джейсона. Изображение: Rockstar Games

Разработчики уделили особое внимание поведению персонажей. Люди на улицах реагируют на действия игрока, а полиция учитывает обстоятельства преступлений.

В игре также можно заниматься различными делами помимо основных миссий. В частности, участвовать в гонках, рыбачить и исследовать окружающий мир.

Как пишет The Guardian, история Джейсона и Люсии стала одним из главных достоинств новой части.

Люсия – одна из протагонистов Grand Theft Auto VI. Источник: Rockstar Games.

Сколько стоила разработка GTA 6

Точный бюджет игры Rockstar Games не раскрывает. По неофициальным оценкам, затраты на создание GTA 6 могли составить около одного миллиарда долларов.

Некоторые предположения предполагают ещё более крупные суммы с учётом рекламы. Однако подтверждённых данных об общих расходах нет.

Интерес к новинке был огромным ещё задолго до релиза. По данным компании Take-Two Interactive, второй трейлер GTA 6 набрал более 475 миллионов просмотров за первые сутки на различных платформах.

Предыдущая часть серии, GTA V, вышла в сентябре 2013 года. За первые три дня продажи игры принесли один миллиард долларов. Теперь на GTA 6 возлагают еще более высокие коммерческие ожидания.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали об истории создания украинской студией GSC Game World третьей основной части серии S.T.A.L.K.E.R. под названием "Зов Припяти" к 17-ой годовщине выхода.

Также Новини.LIVE писали о больших скидках на игры в Steam. Компания Electronic Arts снизила цены на ряд известных проектов прошлых лет. Некоторые игры украинцы могли приобрести менее чем за 40 гривен.