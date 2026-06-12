GSC Game World показала новий трейлер сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Українська студія GSC Game World, що належить підприємцю Максиму Кріппі, показала сюжетний трейлер Cost of Hope — першого великого доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вихід DLC запланований на літо 2026 року для PC, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Трейлер GSC Game World опублікувала на своєму YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

У студії зазначають, що доповнення Cost of Hope продовжить розвиток історії Зони та розкриє нові аспекти протистояння між "Долгом" і "Свободою", двома культовими угрупованнями.

Гравці знову побачать Зулуса, знайомого за S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, а також познайомляться з новою персонажкою Мавкою — представницею угруповання "Свобода".

У центрі сюжету знову опиниться головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Скіф. Йому доведеться досліджувати нові території Зони, розкривати чергові таємниці Чорнобиля й приймати рішення, які впливатимуть на розвиток подій і майбутнє світу гри.

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Розробники обіцяють нові сюжетні лінії, персонажів, небезпеки та моральні вибори, які традиційно залишаються однією з особливостей серії S.T.A.L.K.E.R.

Доповнення Cost of Hope стане першим масштабним сюжетним DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 після релізу основної гри.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl створена українською студією GSC Game World, яка входить до холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи. Від моменту релізу у 2024 році проєкт залучив понад 8 мільйонів гравців у всьому світі.

Як писали Новини.LIVE, соціальна кампанія з мінної безпеки, яку ДСНС реалізувала спільно з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним із найвідзначеніших креативних проєктів року в Україні. Ініціатива отримала 28 професійних нагород.

Крім того, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року за підсумками Stream Awards 2024. Захід назвали лише першим кроком до створення традиції визнання досягнень українськомовних контент-мейкерів.