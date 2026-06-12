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Главная Технологии GSC Game World представила новый трейлер сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World представила новый трейлер сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 20:25
GSC Game World представила новый трейлер сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: прес-служба

Украинская студия GSC Game World, принадлежащая предпринимателю Максиму Криппе, представила сюжетный трейлер Cost of Hope — первого крупного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Выход DLC запланирован на лето 2026 года для PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Трейлер GSC Game World опубликовала на своем YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

В студии отмечают, что дополнение Cost of Hope продолжит развитие истории Зоны и раскроет новые аспекты противостояния между "Долгом" и "Свободой", двумя культовыми группировками.

Игроки снова увидят Зулуса, знакомого по S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, а также познакомятся с новой героиней Мавкой — представительницей группировки "Свобода".

В центре сюжета снова окажется главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Скиф. Ему предстоит исследовать новые территории Зоны, раскрывать очередные тайны Чернобыля и принимать решения, которые будут влиять на развитие событий и будущее игрового мира.

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Разработчики обещают новые сюжетные линии, персонажей, опасности и моральные выборы, которые традиционно остаются одной из особенностей серии S.T.A.L.K.E.R.

Дополнение Cost of Hope станет первым масштабным сюжетным DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 после релиза основной игры.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создана украинской студией GSC Game World, входящей в холдинг ARS Capital предпринимателя Максима Криппы. С момента релиза в 2024 году проект привлек более 8 миллионов игроков по всему миру.

Как писали Новини.LIVE, социальная кампания по минной безопасности, которую ГСЧС реализовала совместно с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним из самых отмеченных креативных проектов года в Украине. Инициатива получила 28 профессиональных наград.

Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала игрой года по итогам Stream Awards 2024. Мероприятие назвали лишь первым шагом к созданию традиции признания достижений украиноязычных контент-мейкеров.

Украина STALKER 2 Максим Криппа
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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