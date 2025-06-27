Обіцяють гроші за коротке опитування — у мережі шириться нова шахрайська схема

Смартфон в руках. Фото: Freepik

У соцмережах і месенджерах шириться нова шахрайська схема. Аферисти обіцяють "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені банку, яке займе всього 5-10 хвилин.

Про це пише Сумська обласна державна адміністрація.

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У повідомленні користувачам пропонують перейти за посиланням, авторизуватися в "особистому кабінеті" та виконати опитування, після чого нібито протягом трьох годин надійдуть гроші. Посилання веде на підроблений сайт, оформлений у фірмовому стилі банку. Після заповнення анкетних питань жертві пропонують ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код картки. Ці дані шахраї використовують, щоб прив'язати банківський акаунт до свого пристрою або увійти в застосунок і зняти кошти з рахунку.

Щоб не потрапити у пастку, уважно перевіряйте адресу сайту, перш ніж вводити дані картки чи паролі:

фішингові ресурси можуть мати вигляд, майже ідентичний до офіційного;

довіряйте лише перевіреним джерелам і підтверджуйте інформацію про опитування чи виплати на офіційних сайтах установ;

не переходьте за посиланнями з підозрілих повідомлень — краще знайдіть потрібний сайт самостійно через пошук.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до свого банку та подайте заяву до кіберполіції.

Нагадаємо, новітнє шпигунське ПЗ SparkKitty демонструє, наскільки вразливими можуть бути наші особисті фото. Воно здатне сканувати галереї на iOS та Android у пошуках скриншотів із паролями, seed-фразами й іншими конфіденційними даними.

Також ми писали, що шахраї дедалі частіше використовують QR-коди як інструмент атак. Варто лише просканувати підроблений код, і ви можете опинитися на фішинговому сайті або інсталювати небезпечний застосунок.