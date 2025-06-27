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Главная Технологии Деньги за короткий опрос — новая фишинговая афера в мессенджерах

Деньги за короткий опрос — новая фишинговая афера в мессенджерах

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:22
Обещают деньги за короткий опрос — в сети распространяется новая мошенническая схема
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Что известно о новой мошеннической схеме

В соцсетях и мессенджерах распространяется новая мошенническая схема. Аферисты обещают "денежное вознаграждение" за прохождение короткого опроса от имени банка, которое займет всего 5-10 минут.

Об этом пишет Сумская областная государственная администрация.

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Что известно о новой мошеннической схеме

В сообщении пользователям предлагают перейти по ссылке, авторизоваться в "личном кабинете" и выполнить опрос, после чего якобы в течение трех часов поступят деньги. Ссылка ведет на поддельный сайт, оформленный в фирменном стиле банка. После заполнения анкетных вопросов жертве предлагают ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код карты. Эти данные мошенники используют, чтобы привязать банковский аккаунт к своему устройству или войти в приложение и снять средства со счета.

Чтобы не попасть в ловушку, внимательно проверяйте адрес сайта, прежде чем вводить данные карты или пароли:

  • фишинговые ресурсы могут иметь вид, почти идентичный официальному;
  • доверяйте только проверенным источникам и подтверждайте информацию об опросах или выплатах на официальных сайтах учреждений;
  • не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений — лучше найдите нужный сайт самостоятельно через поиск.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в свой банк и подайте заявление в киберполицию.

Напомним, новейшее шпионское ПО SparkKitty демонстрирует, насколько уязвимыми могут быть наши личные фото. Оно способно сканировать галереи на iOS и Android в поисках скриншотов с паролями, seed-фразами и другими конфиденциальными данными.

Также мы писали, что мошенники все чаще используют QR-коды в качестве инструмента атак. Стоит лишь просканировать поддельный код, и вы можете оказаться на фишинговом сайте или установить опасное приложение.

украинцы афера мошенничество безопасность мессенджер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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