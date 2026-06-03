ЄС запускає навігацію майбутнього: що відомо про Celeste

GPS навігація на планшеті. Фото: кадр з відео/YouTube

Європейське космічне агентство вперше отримало навігаційний сигнал від супутника Celeste IOD-1 на низькій навколоземній орбіті. Місія має показати, як такі супутники можуть доповнити Galileo та зробити навігаційні сервіси стійкішими.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ESA.

Що сталося під час місії Celeste

ESA зафіксувала перший навігаційний сигнал від супутника Celeste IOD-1 після запуску перших апаратів місії 28 березня. Сигнал отримали 8 квітня в Навігаційній лабораторії ESA в ESTEC.

Це перший для Європи двочастотний навігаційний сигнал у L- та S-діапазонах, переданий із супутника на низькій навколоземній орбіті. Пізніше, 17 квітня, перший навігаційний сигнал передав і супутник Celeste IOD-2.

Супутники на низькій навколоземній орбіті можуть передавати сильніші сигнали та забезпечувати іншу геометрію вимірювань відстані. Це може бути корисним як доповнення до систем середньої орбіти, зокрема Galileo.

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Такий підхід має підвищити стійкість, надійність, доступність і швидкість роботи навігаційних сервісів. Особливо це важливо у складних умовах, наприклад у щільній міській забудові, де сигналам із традиційних навігаційних супутників складніше проходити до користувача.

Перший сигнал передали в межах введення супутників в експлуатацію та орбітальних випробувань. На початку квітня, за кілька днів після запуску, апарати завершили початкову фазу роботи після виведення на орбіту та були визнані придатними для подальшої місії.

Зараз тривають перевірки основних підсистем. Команди оцінюють роботу двигунів, систем орієнтації, контролю орбіти та інших важливих компонентів.

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