ЕС запускает навигацию будущего: что известно о Celeste

GPS навигация на планшете. Фото: кадр из видео/YouTube

Европейское космическое агентство впервые получило навигационный сигнал от спутника Celeste IOD-1 на низкой околоземной орбите. Миссия должна показать, как такие спутники могут дополнить Galileo и сделать навигационные сервисы более устойчивыми.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ESA.

Что произошло во время миссии Celeste

ESA зафиксировала первый навигационный сигнал от спутника Celeste IOD-1 после запуска первых аппаратов миссии 28 марта. Сигнал получили 8 апреля в Навигационной лаборатории ESA в ESTEC.

Это первый для Европы двухчастотный навигационный сигнал в L- и S-диапазонах, переданный со спутника на низкой околоземной орбите. Позже, 17 апреля, первый навигационный сигнал передал и спутник Celeste IOD-2.

Спутники на низкой околоземной орбите могут передавать более сильные сигналы и обеспечивать другую геометрию измерений расстояния. Это может быть полезным как дополнение к системам средней орбиты, в частности Galileo.

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Такой подход должен повысить устойчивость, надежность, доступность и скорость работы навигационных сервисов. Особенно это важно в сложных условиях, например в плотной городской застройке, где сигналам с традиционных навигационных спутников сложнее проходить к пользователю.

Первый сигнал передали в рамках введения спутников в эксплуатацию и орбитальных испытаний. В начале апреля, через несколько дней после запуска, аппараты завершили начальную фазу работы после вывода на орбиту и были признаны пригодными для дальнейшей миссии.

Сейчас продолжаются проверки основных подсистем. Команды оценивают работу двигателей, систем ориентации, контроля орбиты и других важных компонентов.

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