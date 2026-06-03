Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии GPS будет иметь альтернативу: в ЕС тестируют навигацию нового поколения

GPS будет иметь альтернативу: в ЕС тестируют навигацию нового поколения

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 10:34
ЕС запускает навигацию будущего: что известно о Celeste
GPS навигация на планшете. Фото: кадр из видео/YouTube

Европейское космическое агентство впервые получило навигационный сигнал от спутника Celeste IOD-1 на низкой околоземной орбите. Миссия должна показать, как такие спутники могут дополнить Galileo и сделать навигационные сервисы более устойчивыми.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ESA.

Что произошло во время миссии Celeste

ESA зафиксировала первый навигационный сигнал от спутника Celeste IOD-1 после запуска первых аппаратов миссии 28 марта. Сигнал получили 8 апреля в Навигационной лаборатории ESA в ESTEC.

Это первый для Европы двухчастотный навигационный сигнал в L- и S-диапазонах, переданный со спутника на низкой околоземной орбите. Позже, 17 апреля, первый навигационный сигнал передал и спутник Celeste IOD-2.

Спутники на низкой околоземной орбите могут передавать более сильные сигналы и обеспечивать другую геометрию измерений расстояния. Это может быть полезным как дополнение к системам средней орбиты, в частности Galileo.

Читайте также:

Такой подход должен повысить устойчивость, надежность, доступность и скорость работы навигационных сервисов. Особенно это важно в сложных условиях, например в плотной городской застройке, где сигналам с традиционных навигационных спутников сложнее проходить к пользователю.

Первый сигнал передали в рамках введения спутников в эксплуатацию и орбитальных испытаний. В начале апреля, через несколько дней после запуска, аппараты завершили начальную фазу работы после вывода на орбиту и были признаны пригодными для дальнейшей миссии.

Сейчас продолжаются проверки основных подсистем. Команды оценивают работу двигателей, систем ориентации, контроля орбиты и других важных компонентов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине уже определили конечный срок отказа от 3G — эту технологию должны полностью отключить до 1 января 2031 года. В то же время 4G пока не планируют отключать, ведь именно он остается основой для дальнейшего развития мобильной связи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на каждом смартфоне есть "Режим полета", который выключает беспроводные соединения. Хотя название функции прямо намекает на использование в самолете, в повседневной жизни этот режим тоже может быть полезным в различных ситуациях.

навигация GPS Европейское космическое агенство
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации