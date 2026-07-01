Експерти назвали найкращі телевізори для гри в GTA VI

Гра на ігровій консолі перед телевізор та головні герої відеогри GTA VI. Фото: Unsplash, Rockstar Games. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Для GTA 6 телевізор має не лише показувати яскраву картинку, а й добре справлятися з динамічними сценами. Найкращим варіантом можуть стати моделі з якісним зображенням, низькою затримкою та повним набором ігрових функцій.

Про те, які телевізори підійдуть для GTA 6, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Tech Radar.

LG C5

LG C5 називають головною рекомендацією серед ігрових телевізорів. Це OLED-модель із високою якістю зображення, насиченими кольорами та глибоким контрастом.

Телевізор LG C5. Фото: ek.ua

Для GTA 6 це важливо через неонові вулиці Vice City, нічні сцени та динамічні погоні. Телевізор також добре справляється з рухом, що має бути корисним у швидких ігрових епізодах.

LG C5 має чотири порти HDMI 2.1 і підтримує 4K 144Hz, VRR, HGiG, ALLM та Dolby Vision gaming. Затримка введення становить 9,2 мс, тому керування має бути дуже чутливим.

TCL QM6K

TCL QM6K називають хорошим варіантом для тих, хто хоче оновити телевізор без надмірних витрат. Модель має якісну картинку та сильний набір ігрових функцій для своєї ціни.

Телевізор TCL QM6K. Фото: ek.ua

Під час тестування QM6K добре показав себе в передачі кольорів. Також телевізор продемонстрував хороше керування підсвічуванням і чорними тонами для mini-LED у цьому ціновому сегменті.

TCL QM6K підтримує 4K 144Hz, FreeSync Premium Pro, ALLM і Dolby Vision gaming. Виміряна затримка введення становить 13,6 мс.

Samsung QN90F

Samsung QN90F може підійти тим, хто планує грати вдень або в яскравій кімнаті. Телевізор має високу яскравість, яка перевищує 2 500 ніт у піку HDR і понад 600 ніт на повному екрані.

Телевізор Samsung QN90F. Фото: ek.ua

Також модель отримала ефективне антиблікове покриття, яке зменшує дзеркальні відблиски. Завдяки цьому QN90F може добре працювати навіть у кімнаті з великими вікнами.

Samsung QN90F підтримує 4K 165Hz, FreeSync Premium Pro, ALLM і HDR10+ gaming. Усі ці можливості доступні через чотири порти HDMI 2.1. Затримка введення становить 9,5 мс, що ставить модель поруч із найкращими ігровими телевізорами.

LG B5

LG B5 може стати варіантом для тих, хто хоче OLED, але не готовий переплачувати за LG C5. Він одним із найкращих бюджетних OLED-телевізорів, які проходили тестування.

Телевізор LG B5. Фото: ek.ua

Модель забезпечує точні й насичені кольори, потужний контраст і глибокі чорні тони. Хоча B5 не має такої яскравості, як дорожчі OLED-моделі, він усе одно здатний показати неон Vice City достатньо виразно.

LG B5 підтримує 4K 120Hz, повний VRR, FreeSync, G-Sync, HGiG, Dolby Vision gaming та ALLM. Усе це працює через чотири порти HDMI 2.1. Виміряна затримка введення становить 9,1 мс.

LG G5

LG G5 — флагманський OLED-телевізор LG 2025 року. Його описують як покращену версію C5 із вищою яскравістю, сміливішими кольорами та сильнішим контрастом.

Телевізор LG G5. Фото: ek.ua

Під час тестування найбільше враження справили саме кольори. Насичені, яскраві й водночас багаті кольори мають добре передати атмосферу Vice City, натхненну Маямі.

LG G5 підтримує 4K 165Hz, повний VRR, FreeSync, G-Sync, Dolby Vision gaming, HGiG та ALLM. Усі ці функції доступні через чотири HDMI 2.1. Затримка введення становить 9,2 мс, а під час тестування телевізор добре впорався з швидкими перестрілками в Battlefield V у 120 fps.

Раніше Новини.LIVE писали, що телевізор у магазині може мати зовсім інший вигляд, ніж удома. Причина часто не в самій моделі, а в спеціальному режимі зображення, який у торговій залі штучно підсилює яскравість, кольори та плавність руху.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі смарттелевізори з часом починають працювати повільніше. Купівля нового телевізора або окремої приставки не єдиний спосіб повернути пристрою більш плавну роботу.