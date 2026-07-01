Дзвінки з невідомих номерів: 3 схеми, якими шахраї виманюють гроші з українців

Ілюстративне зображення розмови телефоном шахрая із жертвою. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Фінансовий номер телефону в Україні використовують для входу в онлайн-банкінг, підтвердження операцій і отримання кодів безпеки. Якщо контроль над ним отримають шахраї, вони можуть дістати доступ не лише до повідомлень, а й до банківських рахунків.

Про поширені схеми викрадення фінансового номера телефону пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

Викрадення мобільного телефону

Найбанальніший спосіб — фізично заволодіти смартфоном жертви. Якщо SIM-картка захищена простим PIN-кодом на кшталт "1111" або "1234", отримати доступ до неї буде нескладно.

Після цього шахрай може скористатися персональними даними власника, увійти до мобільного банкінгу та розпоряджатися рахунками.

Відновлення SIM-картки як втраченої

Ще одна поширена схема — перевипуск SIM-картки під виглядом втраченої. Для цього шахраї спочатку збирають інформацію, яка може знадобитися мобільному оператору.

Наприклад, вони можуть неодноразово телефонувати з різних незнайомих номерів, сподіваючись, що людина передзвонить хоча б на один із них. Також зловмисники можуть поповнити рахунок жертви на символічну суму.

Даних про останні дзвінки та час транзакції іноді достатньо, щоб нашкодити абонентові, який користується звичайним передплаченим номером. Якщо ж номер оформлений на контракт, дистанційно "відновити" SIM-картку не вдасться.

Виманювання коду з SMS від оператора

Ще один спосіб — отримати від жертви код підтвердження, який надсилає мобільний оператор. Для цього зловмисник може спробувати зареєструватися в особистому кабінеті, після чого власник номера отримує SMS.

Якщо повідомити дані з такого SMS стороннім, SIM-картку можуть перевипустити без відома власника.

Раніше Новини.LIVE писали, що "німі" дзвінки з невідомих номерів часто мають конкретну мету — перевірити, чи активний номер і чи відповідає на нього реальна людина. Після такого виклику контакт може потрапити до баз для рекламних дзвінків, SMS-розсилок або інших спам-кампаній.

Також Новини.LIVE розповідали, що у смартфоні з часом накопичуються сотні SMS і повідомлень у месенджерах. Частина з них здається безпечною, однак у разі втрати телефона, зламу або доступу сторонніх людей такі дані можуть допомогти шахраям дістатися до акаунтів, грошей чи особистої інформації.