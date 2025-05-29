Автори ШІ-голосів для ElevenLabs заробили понад 5 млн доларів — як саме

Чоловік записується в мікрофон. Фото: Unsplash

Платформа штучних голосів ElevenLabs за підтримки Stripe менш ніж за два роки збільшила бібліотеку з 11 до понад 5 000 голосів і перетворилася на глобальний маркетплейс, що вже виплатив авторам понад 5 млн доларів. Керівник зростання Люк Гарріс пояснив, як компанії вдалося масштабуватися, залишаючись компактною й зосередженою на продукті зі штучним інтелектом.

Про це йдеться у блозі ElevenLabs.

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Спочатку ElevenLabs пропонувала лише одинадцять заздалегідь налаштованих голосів, однак швидко стало ясно, що кількох пресетів замало для глобальної аудиторії. Рішенням стало створення повноцінного маркетплейсу, де поряд із синтетичними моделями з'явилися клони реальних голосів із різними акцентами, мовами й діалектами. Лише один інженер налаштував Stripe Billing, що дало змогу миттєво запустити підписки, а згодом — гнучке тарифікування за використання.

Нині самообслуговувальна платформа обслуговує сотні тисяч користувачів, зокрема Perplexity, Time Magazine і Bertelsmann. У каталозі доступно вже понад дві тисячі голосів — від тихого американського шепоту до виразних ірландських інтонацій, придатних для озвучування ігор чи аудіокниг.

Stripe Connect узяв на себе перевірку KYC, захист від шахрайства й міжнародні виплати, тож актори зберігають контроль над власними записами й регулярно отримують гонорари — дехто заробляє понад 10 000 доларів щомісяця пасивного доходу. Усі платіжні операції все ще обслуговує один-єдиний інженер неповного робочого дня — завдання, що без Stripe потребувало б окремої команди для роботи з валютами, податками та комплаєнсом.

У сфері, де ШІ розвивається миттєво, ElevenLabs порівнює свою роботу з перегонами: поки інженерія та продакшн намагаються не відставати, дослідницька група періодично вмикає "нітро" у вигляді нових моделей. Саме тому компанія вибирає інструменти, що не тільки масштабуються, а й легко адаптуються. Stripe дозволяє швидко запускати, тестувати й удосконалювати рішення, завдяки чому ElevenLabs потрапила до щорічного листа Stripe, і обидві компанії зростають у тандемі.

Нагадаємо, під час дебютної конференції для розробників Code with Claude у Сан-Франциско очільник компанії Anthropic Даріо Амодей заявив, що штучний інтелект у своїх відповідях вигадує факти ("галюцинує") навіть рідше, ніж це властиво людям. Він наголосив, що така поведінка не є серйозною перепоною на шляху до створення AGI — універсального інтелекту, здатного мислити на рівні або вище за людину.

Також ми писали, що дослідники з Оксфорда та Інституту штучного інтелекту Аллена дійшли висновку, що моделі на кшталт ChatGPT засвоюють мову не через правила, а завдяки прикладам із "пам'яті". В експерименті вчені проаналізували, як люди та LLM GPT-J формують іменники від вигаданих прикметників із суфіксами -ness та -ity, і виявили схожі підходи до вибору.