Авторы ИИ-голосов для ElevenLabs заработали более 5 млн долларов — как именно

Мужчина записывается в микрофон. Фото: Unsplash

Платформа искусственных голосов ElevenLabs при поддержке Stripe менее чем за два года увеличила библиотеку с 11 до более 5 000 голосов и превратилась в глобальный маркетплейс, уже выплативший авторам более 5 млн долларов. Руководитель роста Люк Харрис объяснил, как компании удалось масштабироваться, оставаясь компактной и сосредоточенной на продукте с искусственным интеллектом.

Об этом говорится в блоге ElevenLabs.

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Изначально ElevenLabs предлагала лишь одиннадцать заранее настроенных голосов, однако быстро стало ясно, что нескольких пресетов мало для глобальной аудитории. Решением стало создание полноценного маркетплейса, где наряду с синтетическими моделями появились клоны реальных голосов с различными акцентами, языками и диалектами. Всего один инженер настроил Stripe Billing, что позволило мгновенно запустить подписки, а впоследствии — гибкое тарифицирование за использование.

Сейчас самообслуживающаяся платформа обслуживает сотни тысяч пользователей, в том числе Perplexity, Time Magazine и Bertelsmann. В каталоге доступно уже более двух тысяч голосов — от тихого американского шепота до выразительных ирландских интонаций, пригодных для озвучивания игр или аудиокниг.

Stripe Connect взял на себя проверку KYC, защиту от мошенничества и международные выплаты, поэтому актеры сохраняют контроль над собственными записями и регулярно получают гонорары — некоторые зарабатывают более 10 000 долларов ежемесячно пассивного дохода. Все платежные операции все еще обслуживает один-единственный инженер неполного рабочего дня — задача, которая без Stripe требовала бы отдельной команды для работы с валютами, налогами и комплаенсом.

В сфере, где ИИ развивается мгновенно, ElevenLabs сравнивает свою работу с гонкой: пока инженерия и продакшн стараются не отставать, исследовательская группа периодически включает "нитро" в виде новых моделей. Именно поэтому компания выбирает инструменты, которые не только масштабируются, но и легко адаптируются. Stripe позволяет быстро запускать, тестировать и совершенствовать решения, благодаря чему ElevenLabs попала в ежегодный лист Stripe, и обе компании растут в тандеме.

Напомним, во время дебютной конференции для разработчиков Code with Claude в Сан-Франциско глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что искусственный интеллект в своих ответах придумывает факты ("галлюцинирует") даже реже, чем это свойственно людям. Он подчеркнул, что такое поведение не является серьезной преградой на пути к созданию AGI — универсального интеллекта, способного мыслить на уровне или выше человека.

Также мы писали, что исследователи из Оксфорда и Института искусственного интеллекта Аллена пришли к выводу, что модели вроде ChatGPT усваивают язык не через правила, а благодаря примерам из "памяти". В эксперименте ученые проанализировали, как люди и LLM GPT-J формируют существительные от вымышленных прилагательных с суффиксами -ness и -ity, и обнаружили схожие подходы к выбору.