Головна Технології Чому не можна заряджати телефон у ванній кімнаті: головний ризик

Дата публікації: 31 березня 2026 16:32
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Заряджати телефон у ванній кімнаті — одна з тих побутових звичок, які здаються дрібницею, але насправді створюють серйозний ризик. Поєднання електрики, вологи та активного користування смартфоном у такому просторі може закінчитися не лише поломкою пристрою, а й реальною загрозою для людини.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Pixelinform.

Чому ванна кімната не підходить для заряджання телефона

Смартфон давно став постійним супутником у повсякденному житті, тому багато хто не хоче розлучатися з ним навіть у ванній. Саме через це дехто тягне кабель від розетки біля входу і продовжує користуватися телефоном просто в приміщенні, де багато вологи.

Проблема в тому, що ванна кімната — це одне з найменш безпечних місць для будь-якого заряджання. Тут надто високий ризик контакту телефона або кабелю з водою, а саме це і створює головну небезпеку.

Найнебезпечніший сценарій виникає тоді, коли смартфон, підключений до зарядки, падає у воду або опиняється під впливом вологи. У такій ситуації ризик уже стосується не лише техніки, а й людини, яка тримає пристрій або перебуває поруч.

Окрім цього, навіть якщо телефон не потрапить безпосередньо у воду, сама вологість у ванній може негативно вплинути і на гаджет, і на зарядний процес. Для електроніки це завжди додатковий фактор небезпеки.

Попадання вологи на телефон, який у цей момент заряджається, може призвести до пошкодження пристрою. Наслідки в такому разі можуть бути різними — від збоїв у роботі до серйозної поломки.

Саме тому небезпека тут подвійна: з одного боку, ризикує людина, а з іншого — сам смартфон, який може вийти з ладу через контакт із водою під час заряджання.

Навіть якщо не підключати смартфон до зарядки, сама звичка користуватися ним у ванній кімнаті все одно залишається сумнівною. Тут надто легко впустити пристрій у воду або піддати його впливу вологи, що вже саме по собі небажано для техніки.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
