Навіщо на Wi-Fi-роутер кладуть монетку і чи справді це прискорює інтернет

Монета на Wi-Fi-роутері. Фото: CPG

У соцмережах набирає популярності порада покласти монету на Wi-Fi-роутер, нібито для посилення сигналу та пришвидшення інтернету. Але на практиці такий лайфхак не дає реального ефекту і може навіть нашкодити самому пристрою.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на IDR.

Чому лайфхак з монеткою не працює

Ідея будується на припущенні, що звичайна металева монета може працювати як додаткова антена або допомагати роутеру краще справлятися з навантаженням. Звучить це просто і привабливо, але експерти пояснюють: така логіка не має нічого спільного з реальною роботою бездротових технологій.

Сучасні роутери працюють у діапазонах 2,4 і 5 ГГц, де для впливу на сигнал потрібні точно розраховані металеві елементи з конкретною формою, розмірами та правильним розташуванням. Звичайна монета не має потрібних характеристик і ніяк не підключена до електроніки пристрою, тому не може змінити якість сигналу.

Антена — це не будь-який металевий предмет біля роутера, а спеціально спроєктований компонент. Саме він перетворює електричний сигнал на радіохвилі й працює за чітко заданими параметрами.

Монета, яка просто лежить на пластиковому корпусі, у цьому процесі не бере участі. Вона не може ані посилити сигнал, ані змінити його розподіл так, щоб користувач реально відчув покращення інтернету.

Частково поява такого лайфхаку пов'язана з реальними експериментами, у яких використовують відбивальні поверхні, наприклад алюмінієву фольгу, щоб спрямовувати сигнал у певний бік. Але навіть у таких випадках усе працює тільки за точних розрахунків, а не завдяки випадковому предмету, покладеному зверху на роутер.

Саме тому перенесення цієї ідеї на звичайну монету є спрощенням, яке не дає реального результату в домашніх умовах.

Чому монета на роутері може навіть зашкодити

У такого лайфхаку є й практичний мінус. Домашні роутери охолоджуються через вентиляційні отвори, а будь-які сторонні предмети на корпусі можуть погіршити відведення тепла.

Це може спричинити перегрів, зниження продуктивності, збої в роботі й навіть скорочення строку служби пристрою. Крім того, метал біля роутера здатен відбивати та спотворювати радіосигнал. Одна монета навряд чи стане критичною проблемою, але сама ідея суперечить базовим рекомендаціям щодо нормальної роботи Wi-Fi.

Раніше Новини.LIVE писали, що світлодіодні індикатори на роутері дають змогу зрозуміти, що саме відбувається з пристроєм у конкретний момент. У більшості випадків постійне світіння або періодичне миготіння не свідчить про несправність, а лише сигналізує, що роутер виконує певний процес у штатному режимі.

Також Новини.LIVE розповідали, що в багатьох оселях Wi-Fi працює слабше, ніж міг би, і причина цього часто криється не в провайдері чи застарілому обладнанні. Досить поширеною помилкою залишається неправильне положення антен.