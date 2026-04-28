Зачем на Wi-Fi-роутер кладут монетку и действительно ли это ускоряет интернет

Монета на Wi-Fi-роутере. Фото: CPG

В соцсетях набирает популярность совет положить монету на Wi-Fi-роутер, якобы для усиления сигнала и ускорения интернета. Но на практике такой лайфхак не дает реального эффекта и может даже навредить самому устройству.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на IDR.

Почему лайфхак с монеткой не работает

Идея строится на предположении, что обычная металлическая монета может работать как дополнительная антенна или помогать роутеру лучше справляться с нагрузкой. Звучит это просто и привлекательно, но эксперты объясняют: такая логика не имеет ничего общего с реальной работой беспроводных технологий.

Современные роутеры работают в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, где для воздействия на сигнал нужны точно рассчитанные металлические элементы с конкретной формой, размерами и правильным расположением. Обычная монета не имеет нужных характеристик и никак не подключена к электронике устройства, поэтому не может изменить качество сигнала.

Антенна — это не любой металлический предмет возле роутера, а специально спроектированный компонент. Именно он преобразует электрический сигнал в радиоволны и работает по четко заданным параметрам.

Монета, которая просто лежит на пластиковом корпусе, в этом процессе не участвует. Она не может ни усилить сигнал, ни изменить его распределение так, чтобы пользователь реально ощутил улучшение интернета.

Отчасти появление такого лайфхака связано с реальными экспериментами, в которых используют отражающие поверхности, например алюминиевую фольгу, чтобы направлять сигнал в определенную сторону. Но даже в таких случаях все работает только при точных расчетах, а не благодаря случайному предмету, положенному сверху на роутер.

Именно поэтому перенос этой идеи на обычную монету является упрощением, которое не дает реального результата в домашних условиях.

Почему монета на роутере может даже навредить

У такого лайфхака есть и практический минус. Домашние роутеры охлаждаются через вентиляционные отверстия, а любые посторонние предметы на корпусе могут ухудшить отвод тепла.

Это может привести к перегреву, снижению производительности, сбоям в работе и даже сокращению срока службы устройства. Кроме того, металл возле роутера способен отражать и искажать радиосигнал. Одна монета вряд ли станет критической проблемой, но сама идея противоречит базовым рекомендациям по нормальной работе Wi-Fi.

