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Вийшов Samsung Galaxy M14 за 100 доларів — які топові характеристики він має

7 березня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung представила Galaxy M14 4G — телефон за 100 доларів з просунутими характеристиками
Galaxy M14 4G потужний телефон за свої гроші. Фото: techlusive.in
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Смартфоном з просунутими функціями Samsung Galaxy M14 4G днями почав продаватися в Індії. Пристрій має потужну 50 МП камеру та масивний акумулятор на 5000 мАг.

Про це повідомив GizChina.

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Дизайн та дисплей

Розмір смартфона 168 x 78 x 9 мм, вага — 194 г. Тобто він легший багатьох телефонів початкового рівня. Має 6,7-дюймовий FHD+ PLS LCD з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів з частотою оновлення 90 Гц.

Продуктивність та апаратка

Пристрій оснащений чипом Qualcomm Snapdragon 680, має графічний процесор Adreno GPU. Доступний з 4 ГБ/6 ГБ оперативки та 64 ГБ/128 ГБ накопичувача. Встановлено інтерфейс One UI 5.0 на базі Android 13.

Камера

Пристрій має потрійну задню камеру, зокрема основну 50 МП, макрооб'єктив 2 МП та датчик глибини 2 МП. Також встановлено 13 МП селфі-камера.

Батарея та зарядка

Телефон отримав акумулятор 5000 мАг. Galaxy M14 та підтримує технологію швидкої дротової зарядки потужністю 15 Вт і 25 Вт.

Інші функції

Телефон підтримує 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC та зарядку через інтерфейс Type-C. Має бічне розпізнавання відбитків пальців та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціна

4 ГБ/64 ГБ — 103 долари.
6 ГБ/128 ГБ — 139 доларів.

Телефон доступний у кольорах Arctic Blue та Sapphire Blue.

Раніше Samsung представила смартфон Galaxy F15 з потужним акумулятором за 195 доларів. Також компанія випустила захищені смартфон та планшет, яким не потрібна батарея.

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