Samsung представила Galaxy M14 4G — телефон за 100 доларів з просунутими характеристиками

Galaxy M14 4G потужний телефон за свої гроші. Фото: techlusive.in

Смартфоном з просунутими функціями Samsung Galaxy M14 4G днями почав продаватися в Індії. Пристрій має потужну 50 МП камеру та масивний акумулятор на 5000 мАг.

Про це повідомив GizChina.

Читайте також:

Дизайн та дисплей

Розмір смартфона 168 x 78 x 9 мм, вага — 194 г. Тобто він легший багатьох телефонів початкового рівня. Має 6,7-дюймовий FHD+ PLS LCD з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів з частотою оновлення 90 Гц.

Продуктивність та апаратка

Пристрій оснащений чипом Qualcomm Snapdragon 680, має графічний процесор Adreno GPU. Доступний з 4 ГБ/6 ГБ оперативки та 64 ГБ/128 ГБ накопичувача. Встановлено інтерфейс One UI 5.0 на базі Android 13.

Камера

Пристрій має потрійну задню камеру, зокрема основну 50 МП, макрооб'єктив 2 МП та датчик глибини 2 МП. Також встановлено 13 МП селфі-камера.

Батарея та зарядка

Телефон отримав акумулятор 5000 мАг. Galaxy M14 та підтримує технологію швидкої дротової зарядки потужністю 15 Вт і 25 Вт.

Інші функції

Телефон підтримує 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC та зарядку через інтерфейс Type-C. Має бічне розпізнавання відбитків пальців та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціна

4 ГБ/64 ГБ — 103 долари.

6 ГБ/128 ГБ — 139 доларів.

Телефон доступний у кольорах Arctic Blue та Sapphire Blue.

Раніше Samsung представила смартфон Galaxy F15 з потужним акумулятором за 195 доларів. Також компанія випустила захищені смартфон та планшет, яким не потрібна батарея.