Samsung представила Galaxy M14 4G — телефон за 100 долларов с продвинутыми характеристиками

Galaxy M14 4G мощный телефон за свои деньги. Фото: techlusive.in

Смартфоном с продвинутыми функциями Samsung Galaxy M14 4G на днях начал продаваться в Индии. Устройство имеет мощную камеру 50 МП и массивный аккумулятор на 5000 мАч.

Об этом сообщил GizChina.

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Дизайн и дисплей

Размер смартфона 168 x 78 x 9 мм, вес — 194 г. То есть он легче многих телефонов начального уровня. Имеет 6,7-дюймовый FHD+ PLS LCD с разрешением 1080 x 2400 пикселей с частотой обновления 90 Гц.

Производительность и аппаратка

Устройство оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 680, имеет графический процессор Adreno GPU. Доступный с 4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ накопителя. Установлен интерфейс One UI 5.0 на базе Android 13.

Камера

Устройство имеет тройную заднюю камеру, включая основную 50 МП, макрообъектив 2 МП и датчик глубины 2 МП. Также установлено 13 МП селфи-камера.

Батарея и зарядка

Телефон получил аккумулятор 5000 мАч. Galaxy M14 поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт и 25 Вт.

Другие функции

Телефон поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и зарядку через интерфейс Type-C. Имеет боковое распознавание отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников.

Цена

4 ГБ/64 ГБ — 103 доллара.

6 ГБ/128 ГБ — 139 долларов.

Телефон доступен в цветах Arctic Blue и Sapphire Blue.

Ранее Samsung представила смартфон Galaxy F15 с мощным аккумулятором за 195 долларов. Также компания выпустила защищенный смартфон и планшет, которым не нужна батарея.