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Samsung представил смартфон Galaxy F15 с мощным аккумулятором за 195 долларов

5 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вышел Samsung Galaxy F15 с приличными характеристиками по цене 195 долларов
Galaxy F15 стоит своих денег. Фото: 9to5google.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На днях Samsung представила смартфон Galaxy F15 5G. Устройство почти идентично Galaxy A15 5G, но имеет аккумулятор большей емкости и продается дешевле.

Об этом сообщил GizmoChina.

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Технические характеристики

Телефон оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Разрешение панели составляет 2340 x 1080 пикселей (FHD+), а частота обновления — 90 Гц.

Устройство работает на базе SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus в паре с 4 ГБ/6 ГБ оперативной и 128 ГБ накопителя.

Телефон загружается с интерфейсом One UI 6.0 на базе Android 14. Samsung обещает 4 поколения обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.

Тройная система камер на задней панели состоит из 50 МП основной камеры, 5 МП сверхширокоугольной и 2 МП макрокамеры. Впереди установлена 13 МП селфи-камера.

Телефон получил мощный аккумулятор 6000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт (адаптер питания продается отдельно).

Среди других особенностей телефона:

  • 13 диапазонов 5G;
  • сканер отпечатков пальцев на боковой панели;
  • слот для карт памяти MicroSD;
  • 3,5-мм разъем для наушников.

Доступность и цена

Вчера стартовали продажи Galaxy F15 5G в Индии. Позже телефон появится и на других рынках.

Смартфон доступен в трех цветах: Ash Black, Groovy Violet и Jazzy Green.

4GB + 128GB — 195 долларов.
6GB + 128GB — 205 долларов.

Ранее мы писали о характеристиках будущих смартфонов Samsung Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 6.

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