Вышел Samsung Galaxy F15 с приличными характеристиками по цене 195 долларов

Galaxy F15 стоит своих денег. Фото: 9to5google.com

На днях Samsung представила смартфон Galaxy F15 5G. Устройство почти идентично Galaxy A15 5G, но имеет аккумулятор большей емкости и продается дешевле.

Об этом сообщил GizmoChina.

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Технические характеристики

Телефон оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Разрешение панели составляет 2340 x 1080 пикселей (FHD+), а частота обновления — 90 Гц.

Устройство работает на базе SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus в паре с 4 ГБ/6 ГБ оперативной и 128 ГБ накопителя.

Телефон загружается с интерфейсом One UI 6.0 на базе Android 14. Samsung обещает 4 поколения обновлений Android и 5 лет патчей безопасности.

Тройная система камер на задней панели состоит из 50 МП основной камеры, 5 МП сверхширокоугольной и 2 МП макрокамеры. Впереди установлена 13 МП селфи-камера.

Телефон получил мощный аккумулятор 6000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт (адаптер питания продается отдельно).

Среди других особенностей телефона:

13 диапазонов 5G;

сканер отпечатков пальцев на боковой панели;

слот для карт памяти MicroSD;

3,5-мм разъем для наушников.

Доступность и цена

Вчера стартовали продажи Galaxy F15 5G в Индии. Позже телефон появится и на других рынках.

Смартфон доступен в трех цветах: Ash Black, Groovy Violet и Jazzy Green.

4GB + 128GB — 195 долларов.

6GB + 128GB — 205 долларов.

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