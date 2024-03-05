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Samsung представив смартфон Galaxy F15 з потужним акумулятором за 195 доларів

5 березня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вийшов Samsung Galaxy F15 з пристойними характеристиками за ціною 195 доларів
Galaxy F15 коштує своїх грошей. Фото: 9to5google.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Днями Samsung представила смартфон Galaxy F15 5G. Пристрій майже ідентичний до Galaxy A15 5G, але має акумулятор більшої місткості та продається дешевше.

Про це повідомив GizmoChina.

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Технічні характеристики

Телефон оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. Роздільна здатність панелі становить 2340 x 1080 пікселів (FHD+), а частота оновлення — 90 Гц.

Пристрій працює на базі SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus в парі з 4 ГБ/6 ГБ оперативної та 128 ГБ накопичувача.

Телефон завантажується з інтерфейсом One UI 6.0 на базі Android 14. Samsung обіцяє 4 покоління оновлень Android та 5 років патчів безпеки.

Потрійна система камер на задній панелі складається з 50 МП основної камери, 5 МП надширококутної та 2 МП макрокамери. Спереду встановлена 13 МП селфі-камера.

Телефон отримав потужний акумулятор 6000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт (адаптер живлення продається окремо).

Серед інших особливостей телефону:

  • 13 діапазонів 5G;
  • сканер відбитків пальців на бічній панелі;
  • слот для карт пам'яті MicroSD;
  • 3,5-мм роз'єм для навушників.

Доступність і ціна

Вчора стартували продажі Galaxy F15 5G в Індії. Згодом телефон з'явиться й на інших ринках.

Смартфон доступний у трьох кольорах: Ash Black, Groovy Violet та Jazzy Green.

4GB + 128GB — 195 доларів.
6GB + 128GB — 205 доларів.

Раніше ми писали про характеристики майбутніх смартфонів Samsung Galaxy S25 та Galaxy Z Fold 6.

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