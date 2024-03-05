Вийшов Samsung Galaxy F15 з пристойними характеристиками за ціною 195 доларів

Galaxy F15 коштує своїх грошей. Фото: 9to5google.com

Днями Samsung представила смартфон Galaxy F15 5G. Пристрій майже ідентичний до Galaxy A15 5G, але має акумулятор більшої місткості та продається дешевше.

Про це повідомив GizmoChina.

Читайте також:

Технічні характеристики

Телефон оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. Роздільна здатність панелі становить 2340 x 1080 пікселів (FHD+), а частота оновлення — 90 Гц.

Пристрій працює на базі SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus в парі з 4 ГБ/6 ГБ оперативної та 128 ГБ накопичувача.

Телефон завантажується з інтерфейсом One UI 6.0 на базі Android 14. Samsung обіцяє 4 покоління оновлень Android та 5 років патчів безпеки.

Потрійна система камер на задній панелі складається з 50 МП основної камери, 5 МП надширококутної та 2 МП макрокамери. Спереду встановлена 13 МП селфі-камера.

Телефон отримав потужний акумулятор 6000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт (адаптер живлення продається окремо).

Серед інших особливостей телефону:

13 діапазонів 5G;

сканер відбитків пальців на бічній панелі;

слот для карт пам'яті MicroSD;

3,5-мм роз'єм для навушників.

Доступність і ціна

Вчора стартували продажі Galaxy F15 5G в Індії. Згодом телефон з'явиться й на інших ринках.

Смартфон доступний у трьох кольорах: Ash Black, Groovy Violet та Jazzy Green.

4GB + 128GB — 195 доларів.

6GB + 128GB — 205 доларів.

Раніше ми писали про характеристики майбутніх смартфонів Samsung Galaxy S25 та Galaxy Z Fold 6.