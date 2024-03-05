Вийшов Samsung Galaxy F15 з пристойними характеристиками за ціною 195 доларів

Samsung представив смартфон Galaxy F15 з потужним акумулятором за 195 доларів
Днями Samsung представила смартфон Galaxy F15 5G. Пристрій майже ідентичний до Galaxy A15 5G, але має акумулятор більшої місткості та продається дешевше.
Про це повідомив GizmoChina.
Технічні характеристики
Телефон оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. Роздільна здатність панелі становить 2340 x 1080 пікселів (FHD+), а частота оновлення — 90 Гц.
Пристрій працює на базі SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus в парі з 4 ГБ/6 ГБ оперативної та 128 ГБ накопичувача.
Телефон завантажується з інтерфейсом One UI 6.0 на базі Android 14. Samsung обіцяє 4 покоління оновлень Android та 5 років патчів безпеки.
Потрійна система камер на задній панелі складається з 50 МП основної камери, 5 МП надширококутної та 2 МП макрокамери. Спереду встановлена 13 МП селфі-камера.
Телефон отримав потужний акумулятор 6000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт (адаптер живлення продається окремо).
Серед інших особливостей телефону:
- 13 діапазонів 5G;
- сканер відбитків пальців на бічній панелі;
- слот для карт пам'яті MicroSD;
- 3,5-мм роз'єм для навушників.
Доступність і ціна
Вчора стартували продажі Galaxy F15 5G в Індії. Згодом телефон з'явиться й на інших ринках.
Смартфон доступний у трьох кольорах: Ash Black, Groovy Violet та Jazzy Green.
4GB + 128GB — 195 доларів.
6GB + 128GB — 205 доларів.
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