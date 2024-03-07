В Україні не працює Ukr.net — що відомо про ситуацію

Лого Ukr.net. Фото: Відкриті джерела

У четвер, 7 березня, український новинний сервіс Ukr.net став недоступним для користувачів. Коли користувачі намагаються зайти на сайт з'являється повідомлення про помилку "Не вдалося отримати доступ до сайту". Станом на 9:45 ресурс лишався недоступним. Причини збою наразі невідомі.

Про це повідомили в Ukr.net у четвер, 7 березня.

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Збій в Ukr.net. Фото: скриншот

Робота Ukr.net заблокована

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET", — говориться у повідомленні компанії.

Також повідомляється, що вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.

"Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", — зазначили в Ukr.net.

Також представники компанії звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей", — зазначили представники сайту.

Вони додали, що сподіваються, що проблема буде вирішена найближчим часом.

Нагадаємо, вдень 5 березня стався збій у застосунку "Дія". При вході у систему видавало помилку.

Раніше збій у системі стався в Monobank. Користувачі також не могли користуватися послугами.