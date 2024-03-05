Спікер Meta підтвердив збій у соцмережах — що відомо на цей час

Речник компанії Meta Енді Стоун. Фото: linkedin.com

Речник корпорації Meta Енді Стоун підтвердив збій у соціальних мережах Facebook та Instagram . Фахівці компанії зараз працюють над усуненням проблеми.

Про це представник Meta повідомив у Twitter у вівторок, 5 березня.

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Стоун повідомив, що в компанії знають, що у людей виникли проблеми з доступом до послуг.

"Ми зараз працюємо над цим", — написав Стоун.

Водночас речник не назвав причину збою.

Повідомлення представника Meta. Фото: скриншот

Що відомо на цей час про збій у соцмережах

Проблеми з роботою соціальних мереж спостерігаються у всьому світі. Користувачі не можуть увійти у свої облікові записи попри використання вірного пароля, а також стикаються з труднощами при оновленні своїх стрічок.

Американські ЗМІ повідомляють, що цей великий технічний збій стався під час "супервівторка" — ключового дня попередніх виборів, коли партії обирають своїх кандидатів на президентські вибори у США.

Аналогічна проблема з доступом до сервісів відбулася у компанії Meta у 2021 році, торкаючись Facebook, Instagram та WhatsApp, і була пов'язана з порушеннями в налаштуваннях конфігурації.

Нагадаємо, вдень 5 березня стався збій у застосунку "Дія". При вході у систему видавало помилку.

Раніше збій у системі стався в Monobank. Користувачі також не могли користуватися послугами.