Спікер Meta підтвердив збій у соцмережах — що відомо на цей час
Речник корпорації Meta Енді Стоун підтвердив збій у соціальних мережах Facebook та Instagram . Фахівці компанії зараз працюють над усуненням проблеми.
Про це представник Meta повідомив у Twitter у вівторок, 5 березня.
Що сказали у компанії Meta
Стоун повідомив, що в компанії знають, що у людей виникли проблеми з доступом до послуг.
"Ми зараз працюємо над цим", — написав Стоун.
Водночас речник не назвав причину збою.
Що відомо на цей час про збій у соцмережах
Проблеми з роботою соціальних мереж спостерігаються у всьому світі. Користувачі не можуть увійти у свої облікові записи попри використання вірного пароля, а також стикаються з труднощами при оновленні своїх стрічок.
Американські ЗМІ повідомляють, що цей великий технічний збій стався під час "супервівторка" — ключового дня попередніх виборів, коли партії обирають своїх кандидатів на президентські вибори у США.
Аналогічна проблема з доступом до сервісів відбулася у компанії Meta у 2021 році, торкаючись Facebook, Instagram та WhatsApp, і була пов'язана з порушеннями в налаштуваннях конфігурації.
Нагадаємо, вдень 5 березня стався збій у застосунку "Дія". При вході у систему видавало помилку.
Раніше збій у системі стався в Monobank. Користувачі також не могли користуватися послугами.
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