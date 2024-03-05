Спикер Meta подтвердил сбой в соцсетях — что известно на данный момент

Спикер компании Meta Энди Стоун. Фото: linkedin.com

Спикер корпорации Meta Энди Стоун подтвердил сбой в социальных сетях Facebook и Instagram. Специалисты компании сейчас работают над устранением проблемы.

Об этом представитель Meta сообщил в Twitter во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Что сказали в компании Meta

Стоун сообщил, что в компании знают о том, что у людей возникли проблемы с доступом к услугам.

"Мы сейчас работаем над этим", — написал Стоун.

В то же время спикер не назвал причину сбоя.

Сообщение представителя Meta. Фото: скриншот

Что известно на данный момент о сбое в соцсетях

Проблемы с работой социальных сетей наблюдаются по всему миру наблюдаются. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, несмотря на использование верного пароля, а также сталкиваются с трудностями при обновлении своих новостных лент.

Американские СМИ сообщают, что этот крупный технический сбой произошел во время "супервторника" — ключевого дня предварительных выборов, когда партии выбирают своих кандидатов на президентские выборы в США.

Аналогичная проблема с доступом к сервисам произошла у компании Meta в 2021 году, затрагивая Facebook, Instagram и WhatsApp, и была связана с нарушениями в настройках конфигурации.

Напомним, днем 5 марта произошел сбой в приложении "Дія". При входе в систему выдавало ошибку.

Ранее сбой в системе произошел в Monobank. Пользователи также не могли воспользоваться услугами.