В Украине не работает Ukr.net — что известно о ситуации

Лого Ukr.net. Фото: Открытые источники

В четверг, 7 марта, украинский новостной сервис Ukr.net стал недоступным для пользователей. Когда пользователи пытаются зайти на сайт, появляется сообщение об ошибке "Не удалось получить доступ к сайту". По состоянию на 9.45 ресурс оставался недоступным. Причины сбоя пока неизвестны.

Об этом сообщили в Ukr.net в четверг, 7 марта.

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Работа Ukr.net заблокирована

"Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", — говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что устранить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.

"Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора", - отметили в Ukr.net.

Также представители компании обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, которые каждый день читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди", — отметили представители сайта.

Они добавили, что надеются, что проблема будет решена в ближайшее время.

Напомним, днем 5 марта произошел сбой в приложении "Дія". При входе в систему выдавало ошибку.

Ранее сбой в системе произошел в Monobank. Пользователи также не могли воспользоваться услугами.